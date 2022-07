Geteisterde Ben O'Connor verlaat op de rustdag de Tour, ook Vuillermoz kan niet meer verder

Na een sterke Dauphiné waarbij hij als enige in de buurt wist te blijven van Vingegaard en Roglic trok O'Connor met podiumabities naar de Ronde van Frankrijk. Een 10-tal dagen later mag hij die ambitie in elk geval voor dit jaar opbergen.

Na een valpartij in Denemarken, materiaalpech in de kasseienetappe naar Arenberg en een nieuwe zware valpartij in de 8e rit waarbij er spierschade aan zijn rechterheup werd vastgesteld, klimt O'Connor niet opnieuw op de fiets.

"Gezien Ben zijn fysieke conditie is het duidelijk dat hij de volgende etappe niet kan aanvatten", verduidelijke teamdokter Serge Niamke. "We voelden dat hij de voorbije dagen vooral het team niet wilde teleurstellen. De beslissing om te stoppen, zorgde bij hem voor een enorme opluchting."

O'Connor zal zich nu focussen op de Ronde van Spanje waar hij hoopt om sportieve revanche te kunnen nemen.