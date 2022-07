Geraint Thomas steekt ambitie niet weg: "Ik ga alles geven om de Tour te winnen"

De tijd dat Ineos Grenadiers of voorganger Team Sky met groots machtsvertoon de Tour in een houdgreep hield, ligt al even achter ons. Maar met ruim drie renners in de top 10 drukt het Britse team toch opnieuw zijn stempel op de Ronde van Frankrijk. "We wachten onze kans af".

Ineos Grenadiers begon met een drietand aan deze Tour: Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Martinez. Die drietand is er nog steeds, al heeft Tourdebutant Tom Pidcock wel de plek ingenomen van Martinez, die gisteren ruim een kwartier verloor en in de stand teruggezakt is naar de 30e plaats.



Pidcock staat verrassend 7e op 1'46", Yates is 4e op 1'25", Thomas 3e op 1'17" van Pogacar. "Ik voel me heel goed", klinkt het bij de Tourwinnaar van 2018. "Die val in de Roubaix-rit heeft natuurlijk niet geholpen. Ik had het gevoel dat ik daar iets kon proberen, want ik voelde me goed."



"Ook het incident met mijn gilet tijdens de openingstijdrit was natuurlijk niet ideaal. In een grote ronde kan je nu eenmaal hier en daar wat tijd verliezen. We moeten vooruitkijken en positief blijven. We zitten nog steeds in een goede positie met Yates en mezelf. Het had veel slechter kunnen zijn."

De volgende drie dagen zullen een grote test zijn, de hitte zal ook een rol spelen. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Thomas kijkt de komende bergetappes dan ook met vertrouwen tegemoet. "De volgende drie dagen zullen een grote test zijn met de rit naar de Col du Granon (woensdag, red.) en de aankomst op Alpe d’Huez (donderdag, red.). Dat zal de derde dag in de Alpen zijn, dat wordt een beslissende rit."

"De hitte zal wellicht ook een rol spelen. In de Ronde van Zwitserland heb ik de warmste week ooit meegemaakt en daar zijn we toen goed mee omgegaan. Hopelijk lukt dat hier opnieuw, want het zal een bepalende factor zijn."

"Ik wil een aantal mensen hun ongelijk bewijzen"

Thomas volgt al op meer dan een minuut van Pogacar, maar blijft dromen van een tweede Tourzege. "Ik ga voor de eindzege en ga alles geven, ook al weet ik dat mijn achterstand op Pogacar al aanzienlijk is, zeker gezien de manier waarop hij koerst." "Maar alles is mogelijk in grote rondes, vooral op dit moment, met COVID. Ik zou trots zijn om nog eens op het podium te staan, zeker na de voorbije jaren. Ik wil een aantal mensen hun ongelijk bewijzen en vooral zonder spijt in Parijs aankomen."

Pogacar is fenomenaal, hij is sterker dan Contador, Nibali en Froome. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Pogacar kloppen wordt niet evident, dat beseft Thomas ook. De Welshmen schat hem hoger in dan voormalige Tourwinnaars als Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome.



“Pogacar is van een ander niveau. Nibali en Contador waren uitstekende klimmers, al maakte Contador gaandeweg wel veel progressie in het tijdrijden. Froome was dan weer in beide onderdelen top, maar Pogacar heeft alles."



"Hij kan sprinten, hij was de sterkste renner in de Ronde van Vlaanderen, hij kan op kasseien rijden. Hij kan alles, het is fenomenaal. Hij zal de komende 5 à 6 jaar de grote favoriet voor de Tourzege blijven."

Met Adam Yates houdt Ineos Grenadiers nog een tweede ijzer in het vuur.

Yates: "Nog geen ideaal moment geweest om aan te vallen"