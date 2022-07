Andreas Pereira keert bij Fulham terug in Premier League

Andreas Pereira vertoeft al sinds 2012 in Manchester, maar het lukte de in Duffel geboren Braziliaan nooit om echt door te breken in de hoofdmacht van United. Afgelopen seizoen werd de middenvelder uitgeleend aan het Braziliaanse Flamengo.

De Belgische jeugdinternational leek ook onder coach Erik ten Hag niet meteen op kansen te hoeven rekenen bij Manchester United in zijn laatste contractjaar, dus kiest hij voor een nieuw avontuur in de Premier League.

Pereira, die zijn jeugdopleiding genoot bij PSV, tekent voor 4 seizoenen bij Fulham. Bij de kampioen van The Championship wordt hij een ploegmaat van ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic.

"Ik ben heel blij om hier te zijn en ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen", zegt Pereira. "Ik wil Fulham zo veel mogelijk helpen. Coach Marco Silva was heel belangrijk voor mijn keuze."

Andreas is de zoon van Marcos Pereira, een Braziliaan die 30 jaar geleden naar België kwam om onder meer bij KV Mechelen en STVV te voetballen. In tegenstelling tot zijn vader speelde Pereira nooit voor een Belgische club, hij doorliep wel alle jeugdreeksen van de Rode Duivels. Op zijn zeventiende koos Pereira voor de Braziliaanse nationale ploeg.