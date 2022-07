Tour verliest 3 renners: Martin (corona), Asgreen (knie) en Guerreiro (ziek)

Martin is de kopman van Cofidis. De 29-jarige Fransman stond 14e in de stand op 3'02" van gele trui Pogacar, vorig jaar eindigde hij 8e. Martin is getroffen door corona, dat duidelijk meerijdt in deze Tour. Gisteren waren Geoffrey Bouchard (AG2R- Citroën) en Vegard Stake Laengen (UAE), een ploegmaat van Tadej Pogacar de eerste renners die in koers met corona afstapten. Iedereen houdt zijn hart vast voor morgen, op de rustdag is er een verplichte test door de organisatie.

Knie velt Asgreen

Asgreen is een tweede bekende naam. De 27-jarige Deen van Quick Step-Alpha Vinyl kwam in de Ronde van Zwitserland ten val en sukkelde sindsdien met zijn knie. Asgreen stond 164e in de tussenstand, op 1u01'43" van Pogacar.



Het Belgische team gaf op Twitter aan Asgreen, in 2021 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, uit voorzorg uit koers te halen. "Ook al herstelde de linkerknie van Kasper na zijn blessure in de Ronde van Zwitserland, toch ging de genezing niet zoals verwacht. Daarom besliste de medische staf van de ploeg dat hij de Tour moet verlaten om het tweede deel van het seizoen niet in gevaar te brengen", zo klonk het.



Guerreiro (EF Education-EasyPost) tot slot start niet omdat hij ziek is. De 28-jarige Portugees heeft wel geen corona. Vorig jaar werd Guerreiro bij zijn Tour-debuut 18e. Dit jaar kwam hij er nog niet echt aan te pas en stond hij 78e in de tussenstand, op 27'28".