Cavendish huilde na zege Lampaert en bewondert Van Aert: "Zeldzaam dat je zoveel wint én sympathiek blijft"

Mark Cavendish had gehoopt in deze Tour het zegerecord van Eddy Merckx te breken, maar Quick Step-Alpha Vinyl liet de Brit thuis. Na een week is de ontgoocheling al weg en dus wou Cavendish in de studio's van Eurosport wel eens zijn kijk op de voorbije dagen geven. Mét aandacht voor de Belgen.