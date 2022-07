Andreas Kron verlengt zijn contract bij Lotto Soudal tot 2024: "Ik voel me hier thuis"

"We kunnen niet trotser zijn over de ontwikkeling van Andreas Kron in de laatste twee jaar", aldus CEO John Lelangue. "We hebben hem de kans gegeven om de stap naar de WorldTour te zetten en vanaf het begin heeft hij alle waarden getoond die wij belangrijk vinden in een renner: een aanvallende ingesteldheid en bravoure op de fiets, maar ook een zeer benaderbare en vriendelijke kerel naast de fiets."

"In zijn eerste jaar won hij vorig jaar onmiddellijk twee WorldTour-races: ritten in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland. Momenteel toont hij dat hij kan wedijveren met de wereldtop in de Tour de France. We zijn vol vertrouwen dat hij zich zal blijven ontwikkelen en zijn heel blij dat hij dat in onze ploeg zal doen."