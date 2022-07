Alexis Vuillermoz komt snel met update na moeilijk moment aan de finish: "Ingestort van vermoeidheid"

Toch even schrikken na de aankomst van de 9e etappe in de Ronde van Frankrijk in Châtel. De Franse puncher Alexis Vuillermoz (34) bleef een tijd op het asfalt liggen nadat hij finishte in de laatste groep . Hij werd uiteindelijk met de ambulance meegenomen naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis, maar geeft nu aan dat alles oké is.