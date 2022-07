"Nog spannender dan de rit zelf": Tourpeloton na finish in tentjes getest op corona

Guillaume Martin, Geoffrey Bouchard en Vergard Stake Laengen moesten deze Tour al verlaten vanwege een positieve coronatest, maar die werden door de teams zelf (en dus vrijwillig) afgenomen.

Vlak na de rit naar Châtel stonden er tentjes klaar waar alle renners moesten passeren om de verplichte coronatest van de organisatie te ondergaan.

Van belang is de CT-waarde (Cycle Threshold): als die hoger is dan 35 dan springt het licht op groen. Is die lager, dan is er nog een panel van 3 artsen die oordeelt of de renner in kwestie positief genoeg is om uit koers gezet te worden.

"Als je vandaag positief bent, kun je nog altijd de PCR-test afwachten", weet Jasper Stuyven. "Tenzij je team dat niet wil. Zoals je ziet zijn er heel wat "als'en"."

Maar het is wel iets wat leeft in het peloton. "De rit vandaag was te zwaar om er veel over te praten, maar vanochtend in de bus hebben we nog gezegd dat het misschien wel spannender wordt dan de rit zelf."

"Nu begint onze 2e wedstrijd", grapt Oliver Naesen. "We kunnen er om lachen, maar de schrik zit er toch in. De cijfers stijgen in de samenleving en dat zal in dit peloton niet anders zijn."

"Wij werden in de ploeg al om de 3 dagen getest en sinds de positieve test van Geoffrey dagelijks. Plezant is anders. Er wordt constant over gepraat, om de 5 minuten."