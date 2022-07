Zomertransfers JPL: Union vindt nummer 6 in Nederland, De Bock verlaat Zulte Waregem

clock 16:41 16 uur 41. De Bock verlaat Zulte Waregem. Laurens De Bock zal volgend jaar niet meer te zien zijn op de Belgische voetbalvelden. De ervaren linksachter trekt de deur achter zich toe bij Zulte Waregem en verkast naar de Griekse eersteklasser Atromitos FC. De 29-jarige De Bock kwam in de zomer van 2020 op huurbasis over naar Zulte Waregem van het Engelse Leeds United. Sindsdien speelde hij 62 wedstrijden in het shirt van Essevee, waarin hij twee doelpunten scoorde en drie assists wist te geven. . De Bock verlaat Zulte Waregem Laurens De Bock zal volgend jaar niet meer te zien zijn op de Belgische voetbalvelden. De ervaren linksachter trekt de deur achter zich toe bij Zulte Waregem en verkast naar de Griekse eersteklasser Atromitos FC.



Nieuwe nummer 6 bij Union. Vicekampioen Union heeft zich versterkt met de Nederlander Oussama El Azzouzi. De 21-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract voor 4 seizoenen in de hoofdstad. El Azzouzi genoot zijn opleiding bij Vitesse voor hij naar Groningen verhuisde. Afgelopen seizoen hielp hij FC Emmen naar de titel in de Nederlandse tweede klasse. Hij speelde 36 matchen, waarin hij goed was voor 1 goal en 5 assists.

Chadli naar Lommel. Lommel SK heeft zich versterkt met de Marokkaanse jeugdinternational Nassim Chadli. De 21-jarige flankaanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van het Franse ESTAC Troyes.

Virton versterkt zich met Italiaan Matteo Perri. Virton heeft zich versterkt met de Italiaanse verdediger Matteo Perri, die de overstap maakt van Pordenone in zijn thuisland. De 23-jarige Perri genoot zijn jeugdopleiding bij Sampdoria en kende nadien omzwervingen bij Ascoli, Viterbese, Paganese, Ravenne en Pordenone. Bij die laatste club kwam hij vorig seizoen tot 13 optredens in de Serie B, de Italiaanse tweede klasse.

Defensieve versterking voor Mbaye Leye. Zulte Waregem heeft zijn verdediging versterkt met de Congolees Ravy Tsouka. Hij komt over van het Zweedse Helsingborg. Tsouka tekende voor twee jaar met een optie om nog een seizoen te verlengen. De 27-jarige Tsouka komt uit de jeugdopleiding van Nantes alvorens in Italië bij Crotone en Paganese aan de slag te gaan. Daarna tok hij naar Zweden. De rechtsback verzamelde ook al 16 caps voor Congo-Brazzaville.

Antwerp strikt nieuwe verdediger. Na Toby Alderweireld heeft Antwerp een nieuwe verdediger te pakken. De Argentijnse verdediger Gaston Avila komt over van Boca Juniors en zet in Antwerpen zijn handtekening voor 5 seizoenen. Avila kwam de afgelopen jaren uit voor de Argentijnse U20 en speelde 12 wedstrijden in het shirt van de Boca Juniors. Tussendoor had hij op uitleenbasis wel een basisplaats bij het eveneens Argentijnse Rosario Central.

Standard haalt Deense linksback Barrett Laursen. Standard heeft zich versterkt met de Deense linksback Jacob Barrett Laursen. De 27-jarige verdediger komt transfervrij over van de Duitse tweedeklasser Arminia Bielefeld. Hij tekende voor 3 jaar, met optie. De Deen, die opgeleid werd bij Juventus, zag zijn contract vrijdag in Bielefeld ontbonden. De jeugdinternational speelde er 2 seizoenen, de club nam hem over van Odense. In de openingsmatch tussen Standard en Gent (2-2) kreeg linksback Alexandro Calut na een kwartier al rood. Hij zal komend weekend een schorsingsdag uitzitten. Meer dan waarschijnlijk kan Barrett Laursen dan debuteren op bezoek bij KRC Genk.



Charleroi haalt Algerijnse spits. Charleroi heeft zijn nieuwe spits beet. De Algerijn Nadhir Benbouali maakte de overstap van Paradou AC. Hij tekende een contract tot medio 2025, met optie op nog twee seizoenen. Het is niet de eerste keer dat de Carolo's shoppen bij het Algerijnse Paradou AC, vorig jaar plukte Charleroi er ook al middenvelder Adem Zorgane weg. Bij de Zebra's zal Benbouali de naar Watford vertrokken Bayo moeten vervangen. De nieuwe aanwinst zal nog niet meteen in het shirt van Charleroi te zien zijn, het papierwerk is nog niet in orde. Charleroi begint zaterdag aan de competitie. Het ontvangt in eigen huis Eupen.

OHL biedt 21-jarige Nsingi profcontract aan. OHL heeft de jonge Nachon Nsingi een profcontract aangeboden. Dat maakten de Leuvenaars vandaag bekend. De 21-jarige Nsingi is een jeugdproduct en kwam in 2018 over van Crossing Schaarbeek. De jonge Belg overtuigde coach Marc Brys tijdens de voorbereiding en wordt nu beloond. "Door een jongere uit onze academie een contract aan te bieden, blijven we trouw aan onze visie om onze jongeren voor te bereiden op de stap naar het eerste elftal", aldus CEO Peter Willems.



Sami Lahssaini blijft ook volgend seizoen op huurbasis actief bij Seraing. Sami Lahssaini blijft nog een seizoen langer op huurbasis actief bij Seraing. De Luikenaars bereikten donderdag, vlak voor de competitiestart, een akkoord met zusterclub Metz over het verlengd verblijf van de 23-jarige middenvelder op Le Pairay. Ook de voorbije twee voetbaljaargangen leende Metz Lahssaini al uit aan de Metallo's. Twee seizoenen geleden promoveerden ze samen naar de Jupiler Pro League. Vorig jaar bewerkstelligde Lahssaini mee het behoud. Hij kwam toen vijftien keer in actie in competitieverband, maar kon daarin niet scoren of assists afleveren

