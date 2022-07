Zomertransfers JPL: Standard haalt Deense linksback Barrett Laursen in huis voor 3 jaar

clock 11:15 11 uur 15. Standard haalt Deense linksback Barrett Laursen. Standard heeft zich versterkt met de Deense linksback Jacob Barrett Laursen. De 27-jarige verdediger komt transfervrij over van de Duitse tweedeklasser Arminia Bielefeld. Hij tekende voor 3 jaar, met optie. De Deen, die opgeleid werd bij Juventus, zag zijn contract vrijdag in Bielefeld ontbonden. De jeugdinternational speelde er 2 seizoenen, de club nam hem over van Odense. In de openingsmatch tussen Standard en Gent (2-2) kreeg linksback Alexandro Calut na een kwartier al rood. Hij zal komend weekend een schorsingsdag uitzitten. Meer dan waarschijnlijk kan Barrett Laursen dan debuteren op bezoek bij KRC Genk. . Standard haalt Deense linksback Barrett Laursen Standard heeft zich versterkt met de Deense linksback Jacob Barrett Laursen. De 27-jarige verdediger komt transfervrij over van de Duitse tweedeklasser Arminia Bielefeld.



Hij tekende voor 3 jaar, met optie. De Deen, die opgeleid werd bij Juventus, zag zijn contract vrijdag in Bielefeld ontbonden. De jeugdinternational speelde er 2 seizoenen, de club nam hem over van Odense.



In de openingsmatch tussen Standard en Gent (2-2) kreeg linksback Alexandro Calut na een kwartier al rood. Hij zal komend weekend een schorsingsdag uitzitten. Meer dan waarschijnlijk kan Barrett Laursen dan debuteren op bezoek bij KRC Genk.

Charleroi haalt Algerijnse spits. Charleroi heeft zijn nieuwe spits beet. De Algerijn Nadhir Benbouali maakte de overstap van Paradou AC. Hij tekende een contract tot medio 2025, met optie op nog twee seizoenen. Het is niet de eerste keer dat de Carolo's shoppen bij het Algerijnse Paradou AC, vorig jaar plukte Charleroi er ook al middenvelder Adem Zorgane weg. Bij de Zebra's zal Benbouali de naar Watford vertrokken Bayo moeten vervangen. De nieuwe aanwinst zal nog niet meteen in het shirt van Charleroi te zien zijn, het papierwerk is nog niet in orde. Charleroi begint zaterdag aan de competitie. Het ontvangt in eigen huis Eupen.

OHL biedt 21-jarige Nsingi profcontract aan. OHL heeft de jonge Nachon Nsingi een profcontract aangeboden. Dat maakten de Leuvenaars vandaag bekend. De 21-jarige Nsingi is een jeugdproduct en kwam in 2018 over van Crossing Schaarbeek. De jonge Belg overtuigde coach Marc Brys tijdens de voorbereiding en wordt nu beloond. "Door een jongere uit onze academie een contract aan te bieden, blijven we trouw aan onze visie om onze jongeren voor te bereiden op de stap naar het eerste elftal", aldus CEO Peter Willems.



Sami Lahssaini blijft ook volgend seizoen op huurbasis actief bij Seraing. Sami Lahssaini blijft nog een seizoen langer op huurbasis actief bij Seraing. De Luikenaars bereikten donderdag, vlak voor de competitiestart, een akkoord met zusterclub Metz over het verlengd verblijf van de 23-jarige middenvelder op Le Pairay.

Ook de voorbije twee voetbaljaargangen leende Metz Lahssaini al uit aan de Metallo's. Twee seizoenen geleden promoveerden ze samen naar de Jupiler Pro League.

Vorig jaar bewerkstelligde Lahssaini mee het behoud. Hij kwam toen vijftien keer in actie in competitieverband, maar kon daarin niet scoren of assists afleveren



Westerlo versterkt zich met jonge middenvelder Nicolas Madsen. Westerlo heeft een nieuwe speler aangekondigd. De promovendus ging shoppen in Denemarken en haalt de verdedigende middenvelder Nicolas Madsen binnen.

De 22-jarige verdedigende middenvelder was eigendom van FC Midtjylland, maar werd vorig jaar uitgeleend aan Heerenveen. Daar speelde hij 28 wedstrijden. In het verleden proefde hij al van Champions League-voetbal bij Midtjylland.

Standard stalt Mathieu Cafaro bij Saint-Étienne. Standard leent Mathieu Cafaro (25) komend seizoen uit aan de Franse tweedeklasser Saint-Étienne. De club die afgelopen seizoen uit de Ligue 1 degradeerde, bedong een aankoopoptie. Dat melden de Rouches woensdag. Begin dit jaar nam Standard de aanvallende middenvelder over van Stade Reims. In de Jupiler Pro League speelde hij 12 matchen, waarin hij twee keer raak trof.

Seraing strikt Nigeriaanse aanvaller. Seraing heeft aanvaller Ifoni Ejaita tot een overstap naar het Stade du Pairay weten te verleiden. De Luikse eersteklasser maakte de transfer woensdag wereldkundig via de sociale mediakanalen. De 22-jarige Nigeriaan stapt over van Associação Black Bulls uit Mozambique en tekende een overeenkomst voor drie seizoenen. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor de B-ploeg van de Portugese landskampioen Porto, waar hij eenmaal raak trof in negen competitieduels.

OHL bindt Koecharevytsj langer aan zich. Oud-Heverlee Leuven heeft de Oekraïner Mykola Koecharevytsj nog een jaar langer gehuurd van het Franse Troyes. Dat maakten de Leuvenaars woensdag bekend. De 21-jarige Koecharevytsj speelde afgelopen seizoen 7 matchen voor OHL, maar kon daarin niet tot scoren komen. Dit seizoen mocht hij in de voorbereiding al opdraven tegen Amiens, Leicester en Charleroi. OHL opent zaterdag zijn seizoen op bezoek in Kortrijk om 18.30 uur.

Cercle en Monaco ruilen doelmannen. Thomas Didillon komt komend seizoen uit voor AS Monaco. De club uit het prinsdom huurt de 26-jarige Franse doelman voor een seizoen van zusterclub Cercle Brugge. Eerder op de dag raakte bekend dat Radoslaw Majecki de omgekeerde weg bewandelt.



Didillon kwam de voorbije 2 seizoenen tot 59 officiële duels voor Cercle Brugge. Voordien was hij in ons land ook actief voor Seraing, Anderlecht en Racing Genk. In eigen land is Monaco zijn tweede team, na FC Metz.



Didillon is de derde inkomende transfer voor het Monaco van coach Philippe Clement. Eerder werden aanvallers Takumi Minamino (Liverpool) en Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) binnengehaald

Cercle Brugge neemt verdedigers Torres en Larade over van AS Monaco. Cercle Brugge neemt met Louis Torres (21) en Lucas Larade (23) twee verdedigers over van moederclub AS Monaco. Beide Franse spelers trainen sinds de start van de voorbereiding mee met de A-kern van Cercle Brugge. Linksachter Torres ondertekende een contract van twee seizoenen. Centrale verdediger Larade zette zijn handtekening onder een overeenkomst van één seizoen, met een optie op een tweede.

"Ik ben blij om hier te zijn. Cercle is voor mij een grote stap voorwaarts", stelt Torres. "Als jonge speler is het mijn doelstelling om zo veel mogelijk te spelen en de ploeg vooruit te helpen. Op fysiek vlak heb ik tijdens de voorbereiding veel stappen gezet. Het waren intensieve weken, maar ik ben nu volledig klaar voor de competitiestart."

"Als je mijn parcours tot op vandaag bekijkt, maakt het me enorm trots om deze stap te kunnen en mogen zetten", aldus Larade, die in 2021 Créteil ruilde voor AS Monaco. "Het vele harde werk wordt beloond. Ik ben erg blij om hier te zijn en deze kans te krijgen. Ik kan niet wachten om de coach en de supporters te tonen wat ik kan. Het succesverhaal van Boris Popovic en Edgaras Utkus inspireert mij enorm. Mijn doelstelling is om even goed te doen en tot het uiterste te gaan."



2022-07