Zomertransfers JPL: Seraing huurt Sami Lahssaini opnieuw, Cercle zwaait doelman Didillon uit

Sami Lahssaini blijft ook volgend seizoen op huurbasis actief bij Seraing. Sami Lahssaini blijft nog een seizoen langer op huurbasis actief bij Seraing. De Luikenaars bereikten donderdag, vlak voor de competitiestart, een akkoord met zusterclub Metz over het verlengd verblijf van de 23-jarige middenvelder op Le Pairay. Ook de voorbije twee voetbaljaargangen leende Metz Lahssaini al uit aan de Metallo's. Twee seizoenen geleden promoveerden ze samen naar de Jupiler Pro League. Vorig jaar bewerkstelligde Lahssaini mee het behoud. Hij kwam toen vijftien keer in actie in competitieverband, maar kon daarin niet scoren of assists afleveren .

Ook de voorbije twee voetbaljaargangen leende Metz Lahssaini al uit aan de Metallo's. Twee seizoenen geleden promoveerden ze samen naar de Jupiler Pro League.

Vorig jaar bewerkstelligde Lahssaini mee het behoud. Hij kwam toen vijftien keer in actie in competitieverband, maar kon daarin niet scoren of assists afleveren



Westerlo versterkt zich met jonge middenvelder Nicolas Madsen. Westerlo heeft een nieuwe speler aangekondigd. De promovendus ging shoppen in Denemarken en haalt de verdedigende middenvelder Nicolas Madsen binnen. De 22-jarige verdedigende middenvelder was eigendom van FC Midtjylland, maar werd vorig jaar uitgeleend aan Heerenveen. Daar speelde hij 28 wedstrijden. In het verleden proefde hij al van Champions League-voetbal bij Midtjylland. .

De 22-jarige verdedigende middenvelder was eigendom van FC Midtjylland, maar werd vorig jaar uitgeleend aan Heerenveen. Daar speelde hij 28 wedstrijden. In het verleden proefde hij al van Champions League-voetbal bij Midtjylland.

Standard stalt Mathieu Cafaro bij Saint-Étienne. Standard leent Mathieu Cafaro (25) komend seizoen uit aan de Franse tweedeklasser Saint-Étienne. De club die afgelopen seizoen uit de Ligue 1 degradeerde, bedong een aankoopoptie. Dat melden de Rouches woensdag. Begin dit jaar nam Standard de aanvallende middenvelder over van Stade Reims. In de Jupiler Pro League speelde hij 12 matchen, waarin hij twee keer raak trof. .

Seraing strikt Nigeriaanse aanvaller. Seraing heeft aanvaller Ifoni Ejaita tot een overstap naar het Stade du Pairay weten te verleiden. De Luikse eersteklasser maakte de transfer woensdag wereldkundig via de sociale mediakanalen. De 22-jarige Nigeriaan stapt over van Associação Black Bulls uit Mozambique en tekende een overeenkomst voor drie seizoenen. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor de B-ploeg van de Portugese landskampioen Porto, waar hij eenmaal raak trof in negen competitieduels. .

OHL bindt Koecharevytsj langer aan zich. Oud-Heverlee Leuven heeft de Oekraïner Mykola Koecharevytsj nog een jaar langer gehuurd van het Franse Troyes. Dat maakten de Leuvenaars woensdag bekend. De 21-jarige Koecharevytsj speelde afgelopen seizoen 7 matchen voor OHL, maar kon daarin niet tot scoren komen. Dit seizoen mocht hij in de voorbereiding al opdraven tegen Amiens, Leicester en Charleroi. OHL opent zaterdag zijn seizoen op bezoek in Kortrijk om 18.30 uur. .

Cercle en Monaco ruilen doelmannen. Thomas Didillon komt komend seizoen uit voor AS Monaco. De club uit het prinsdom huurt de 26-jarige Franse doelman voor een seizoen van zusterclub Cercle Brugge. Eerder op de dag raakte bekend dat Radoslaw Majecki de omgekeerde weg bewandelt. Didillon kwam de voorbije 2 seizoenen tot 59 officiële duels voor Cercle Brugge. Voordien was hij in ons land ook actief voor Seraing, Anderlecht en Racing Genk. In eigen land is Monaco zijn tweede team, na FC Metz. Didillon is de derde inkomende transfer voor het Monaco van coach Philippe Clement. Eerder werden aanvallers Takumi Minamino (Liverpool) en Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) binnengehaald .



Didillon kwam de voorbije 2 seizoenen tot 59 officiële duels voor Cercle Brugge. Voordien was hij in ons land ook actief voor Seraing, Anderlecht en Racing Genk. In eigen land is Monaco zijn tweede team, na FC Metz.



Didillon is de derde inkomende transfer voor het Monaco van coach Philippe Clement. Eerder werden aanvallers Takumi Minamino (Liverpool) en Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) binnengehaald

Cercle Brugge neemt verdedigers Torres en Larade over van AS Monaco. Cercle Brugge neemt met Louis Torres (21) en Lucas Larade (23) twee verdedigers over van moederclub AS Monaco. Beide Franse spelers trainen sinds de start van de voorbereiding mee met de A-kern van Cercle Brugge. Linksachter Torres ondertekende een contract van twee seizoenen. Centrale verdediger Larade zette zijn handtekening onder een overeenkomst van één seizoen, met een optie op een tweede. "Ik ben blij om hier te zijn. Cercle is voor mij een grote stap voorwaarts", stelt Torres. "Als jonge speler is het mijn doelstelling om zo veel mogelijk te spelen en de ploeg vooruit te helpen. Op fysiek vlak heb ik tijdens de voorbereiding veel stappen gezet. Het waren intensieve weken, maar ik ben nu volledig klaar voor de competitiestart." "Als je mijn parcours tot op vandaag bekijkt, maakt het me enorm trots om deze stap te kunnen en mogen zetten", aldus Larade, die in 2021 Créteil ruilde voor AS Monaco. "Het vele harde werk wordt beloond. Ik ben erg blij om hier te zijn en deze kans te krijgen. Ik kan niet wachten om de coach en de supporters te tonen wat ik kan. Het succesverhaal van Boris Popovic en Edgaras Utkus inspireert mij enorm. Mijn doelstelling is om even goed te doen en tot het uiterste te gaan." .

"Ik ben blij om hier te zijn. Cercle is voor mij een grote stap voorwaarts", stelt Torres. "Als jonge speler is het mijn doelstelling om zo veel mogelijk te spelen en de ploeg vooruit te helpen. Op fysiek vlak heb ik tijdens de voorbereiding veel stappen gezet. Het waren intensieve weken, maar ik ben nu volledig klaar voor de competitiestart."

"Als je mijn parcours tot op vandaag bekijkt, maakt het me enorm trots om deze stap te kunnen en mogen zetten", aldus Larade, die in 2021 Créteil ruilde voor AS Monaco. "Het vele harde werk wordt beloond. Ik ben erg blij om hier te zijn en deze kans te krijgen. Ik kan niet wachten om de coach en de supporters te tonen wat ik kan. Het succesverhaal van Boris Popovic en Edgaras Utkus inspireert mij enorm. Mijn doelstelling is om even goed te doen en tot het uiterste te gaan."



AA Gent bindt Jordan Torunarigha tot 2025 aan zich. AA Gent neemt Jordan Torunarigha definitief over van Hertha Berlijn. De 24-jarige centrale verdediger ondertekende een contract tot 2025. De Duitse jeugdinternational streek in januari op huurbasis al neer in de Ghelamco Arena. Torunarigha maakte indruk in de 15 wedstrijden die hij voor AA Gent speelde. Een aankoopoptie ontbrak in de huurdeal, maar de Oost-Vlamingen wisten Torunarigha nu toch definitief binnen te halen. "Iedereen bij AA Gent is dolblij met de komst van Jordan", meldt Samuel Cárdenas, hoofdscout van AA Gent. "Zijn kwaliteiten werden al snel duidelijk. Vanaf de eerste wedstrijd voldeed hij meteen aan onze verwachtingen. Jordan heeft laten zien hoe goed hij in dit team past, zowel op als naast het veld. Na een aantal mooie momenten met hem vorig seizoen kijken we uit naar nog veel meer." In de Bundesliga speelde Torunarigha 73 wedstrijden voor Hertha Berlijn. .

De Duitse jeugdinternational streek in januari op huurbasis al neer in de Ghelamco Arena. Torunarigha maakte indruk in de 15 wedstrijden die hij voor AA Gent speelde. Een aankoopoptie ontbrak in de huurdeal, maar de Oost-Vlamingen wisten Torunarigha nu toch definitief binnen te halen.

"Iedereen bij AA Gent is dolblij met de komst van Jordan", meldt Samuel Cárdenas, hoofdscout van AA Gent. "Zijn kwaliteiten werden al snel duidelijk. Vanaf de eerste wedstrijd voldeed hij meteen aan onze verwachtingen. Jordan heeft laten zien hoe goed hij in dit team past, zowel op als naast het veld. Na een aantal mooie momenten met hem vorig seizoen kijken we uit naar nog veel meer."



In de Bundesliga speelde Torunarigha 73 wedstrijden voor Hertha Berlijn.



Oostenrijkse verdediger voor Beerschot. Beerschot heeft zich versterkt met de centrale verdediger Luca Meisl. De 23-jarige Oostenrijker verlaat SV Ried in eigen land voor een avontuur in België. "Luca stond al even op onze verlanglijst", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Hij was bij ons al gekend voor we kozen voor coach Andreas Wieland. Na zijn aanstelling was de coach ook snel akkoord om Luca aan te trekken. Luca is opgegroeid met de speelstijl waar onze nieuwe coach voor staat. Hij heeft zijn jeugdopleiding genoten bij Red Bull Salzburg dat voor hetzelfde soort voetbal staat." .

“Luca stond al even op onze verlanglijst”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “Hij was bij ons al gekend voor we kozen voor coach Andreas Wieland. Na zijn aanstelling was de coach ook snel akkoord om Luca aan te trekken. Luca is opgegroeid met de speelstijl waar onze nieuwe coach voor staat. Hij heeft zijn jeugdopleiding genoten bij Red Bull Salzburg dat voor hetzelfde soort voetbal staat.”

OH Leuven vindt Argentijnse verdediger bij FC Barcelona. OH Leuven heeft zich maandagavond versterkt met verdediger Santi Ramos Mingo. De twintigjarige Argentijn komt transfervrij over van FC Barcelona, waar hij de voorbije twee seizoenen voor het tweede elftal speelde. In Leuven ondertekende hij een contract voor drie seizoenen, met optie op nog een extra seizoen. Ramos Mingo speelde in twee jaar 35 wedstrijden voor FC Barcelona Atlétic, de opleidingsploeg die uitkomt in de Spaanse derde klasse en al vele talenten liet doorbreken. Hij was er onder meer ploegmaat van Ferran Jutgla, die naar Club Brugge overstapte. Voordien speelde hij in eigen land voor Club Deportivo Atalaya en topclub Boca Juniors. OH Leuven-coach Marc Brys keek uit naar de samenwerking met zijn nieuwe aanwinst. "Santi Mingo Ramos Mingo is een jonge getalenteerde linksvoetige centrale verdediger die zijn opleiding bij twee grote clubs genoot. Hij beschikt over een profiel dat we nog niet hadden in onze kern en kan op termijn nog doorgroeien", aldus Brys. Voor Leuven is Ramos Mingo de negende inkomende transfer deze zomer. Eerder haalde de club ook al keepers Nordin Jackers en Valentin Cojocaru, verdedigers Ewoud Pletinckx, Joren Dom en Hamza Mendyl en middenvelders Raphael Holzhauser, Jon Dagur Thorsteinsson en Joao Gamboa aan boord. .

Voor Leuven is Ramos Mingo de negende inkomende transfer deze zomer. Eerder haalde de club ook al keepers Nordin Jackers en Valentin Cojocaru, verdedigers Ewoud Pletinckx, Joren Dom en Hamza Mendyl en middenvelders Raphael Holzhauser, Jon Dagur Thorsteinsson en Joao Gamboa aan boord.



Racing Genk haalt middenvelder uit Argentinië. Racing Genk heeft vandaag de komst van middenvelder Nicolas Castro aangekondigd. De 21-jarige Argentijn maakt de overstap van Newell's Old Boys in eigen land en ondertekende in Limburg een contract voor vijf seizoenen. Zijn transfer hing al een tijdje in de lucht, zo moet hij op het middenveld de leemte invullen die de Noor Kristian Thorstvedt liet met zijn vertrek naar Serie A-club Sassuolo. Genk zou zo'n drie miljoen euro neertellen voor de Argentijn. Castro speelde in eigen land al 51 wedstrijden op het hoogste niveau. Hij was hierin goed voor 9 doelpunten en 7 assists. Genk kondigde hem aan als "een tweevoetige middenvelder met een uitstekende techniek". "Hij is polyvalent en heeft een goed schot in de benen", zo klonk het. Castro is voor Racing Genk de eerste inkomende transfer deze zomer. De Argentijn moet de Limburgers helpen beter te doen dan de teleurstellende achtste plaats in de Jupiler Pro League van vorig seizoen. .

Castro speelde in eigen land al 51 wedstrijden op het hoogste niveau. Hij was hierin goed voor 9 doelpunten en 7 assists. Genk kondigde hem aan als "een tweevoetige middenvelder met een uitstekende techniek". "Hij is polyvalent en heeft een goed schot in de benen", zo klonk het.

Castro is voor Racing Genk de eerste inkomende transfer deze zomer. De Argentijn moet de Limburgers helpen beter te doen dan de teleurstellende achtste plaats in de Jupiler Pro League van vorig seizoen.



