Zomertransfers JPL: KV Mechelen haalt ex-Club-speler Boli Bolingoli terug naar België

KV Mechelen haalt Boli Bolingoli terug naar België. KV Mechelen heeft zich versterkt met linksachter Boli Bolingoli. De 27-jarige Congolese Antwerpenaar heeft al ervaring in de Belgische competitie, want hij speelde 64 wedstrijden voor Club Brugge en 18 voor STVV. De linksback deed ook ervaring op bij Rapid Wien en komt nu over van Celtic Glasgow. "Boli weet wat het is om onder druk te spelen. Club, Celtic, Rapid, dat zijn allemaal topteams in hun competitie. Hij kan ons zowel op defensief als offensief vlak een extra impuls geven", vertelt sportief directeur Tom Caluwé. Met deze transfer stapt Boli, de neef van Romelu Lukaku, in de voetsporen van oom Roger Lukaku. Die speelde 25 jaar geleden nog voor KV Mechelen. "Ik was gewoon terug op zoek naar een club waar je een familiegevoel merkt. Vanaf het eerste contact werd dat meteen duidelijk. Ik wil terug spelen en plezier hebben. Dat is mijn eerste doel bij KV."



De linksback deed ook ervaring op bij Rapid Wien en komt nu over van Celtic Glasgow. “Boli weet wat het is om onder druk te spelen. Club, Celtic, Rapid, dat zijn allemaal topteams in hun competitie. Hij kan ons zowel op defensief als offensief vlak een extra impuls geven”, vertelt sportief directeur Tom Caluwé.



Met deze transfer stapt Boli, de neef van Romelu Lukaku, in de voetsporen van oom Roger Lukaku. Die speelde 25 jaar geleden nog voor KV Mechelen. “Ik was gewoon terug op zoek naar een club waar je een familiegevoel merkt. Vanaf het eerste contact werd dat meteen duidelijk. Ik wil terug spelen en plezier hebben. Dat is mijn eerste doel bij KV."

Thorstvedt trekt voor 10 miljoen naar Sassuolo. Investeringshuis Racing Genk doet zijn naam weer alle eer aan. Kristian Thorstvedt maakt een lucratieve transfer naar het Italiaanse Sassuolo. De Noorse middenvelder kwam twee jaar geleden voor een som van 1,5 miljoen naar Limburg. Naar verluidt betaalt Sassuolo nu 10 miljoen voor Thorstvedt. Hij tekent er een contract tot 2027.

Anton Tanghe tekent bij tot 2026. KV Oostende gaat langer door met Anton Tanghe. De 23-jarige centrale verdediger tekent aan de kust bij tot 2026. Tanghe maakte in de zomer van 2019 de overstap van Club Brugge. Onder Alexander Blessin brak hij net als onder meer Arthur Theate helemaal door bij Oostende. Hij speelde voor KVO tot dusver 57 wedstrijden waarin hij 1 keer kon scoren.

Portugese ervaring voor OH Leuven. OHL heeft zich versterkt met de Portugese centrale middenvelder Joao Gamboa (25)). Hij komt transfervrij over van de Portugese eersteklasser Estoril Praia en tekent voor 3 seizoenen aan Den Dreef. Gamboa deed ervaring op bij Braga, CD Chaves en Estoril Praia. In 2021 loodste hij de club naar de Portugese hoogste klasse, waar ze afgelopen seizoen 9e werden. De middenvelder speelde in totaal 82 wedstrijden in de Portugese eerste klasse. "Hij brengt ons de nodige ervaring bij centraal op het middenveld. Hij combineert gestalte, werkkracht en technisch vermogen", zegt coach Marc Brys.



Gamboa deed ervaring op bij Braga, CD Chaves en Estoril Praia. In 2021 loodste hij de club naar de Portugese hoogste klasse, waar ze afgelopen seizoen 9e werden.



De middenvelder speelde in totaal 82 wedstrijden in de Portugese eerste klasse. "Hij brengt ons de nodige ervaring bij centraal op het middenveld. Hij combineert gestalte, werkkracht en technisch vermogen", zegt coach Marc Brys.

Beveren haalt Braziliaan van MLS binnen. SK Beveren heeft zondag ook Everton Luiz (34) voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Braziliaanse middenvelder komt over van zusterclub Salt Lake City en ondertekende een contract voor één seizoen op de Freethiel. Everton Luiz is een defensieve middenvelder en speelde eerder onder meer in Zwitserland (FC Lugano en St. Gallen), Servië (Partizan Belgrado) en Italië (SPAL). Sinds januari 2019 speelt hij in de MLS bij Salt Lake City. "In deze competitie heeft de ploeg nood aan een sterk middenveld, met spelers die hun inzet koppelen aan technische capaciteiten", legde CEO Antoine Gobin de transfer uit. "In onze zoektocht naar dergelijke spelers spraken we met zusterclub Real Salt Lake. Zij hadden met Everton de pasklare oplossing. Hij neemt een rugzak met kwaliteit, ervaring en karakter mee uit de VS."

Everton Luiz is een defensieve middenvelder en speelde eerder onder meer in Zwitserland (FC Lugano en St. Gallen), Servië (Partizan Belgrado) en Italië (SPAL). Sinds januari 2019 speelt hij in de MLS bij Salt Lake City.

"In deze competitie heeft de ploeg nood aan een sterk middenveld, met spelers die hun inzet koppelen aan technische capaciteiten", legde CEO Antoine Gobin de transfer uit.

"In onze zoektocht naar dergelijke spelers spraken we met zusterclub Real Salt Lake. Zij hadden met Everton de pasklare oplossing. Hij neemt een rugzak met kwaliteit, ervaring en karakter mee uit de VS."





Alexander Corryn van Cercle naar Beveren. Alexander Corryn zet zijn carrière voort bij SK Beveren. De 28-jarige linkervleugelverdediger tekende een contract voor een seizoen op de Freethiel, zo maakte het team uit de Challenger Pro League bekend. Hij komt over van Cercle Brugge, waar hij over een aflopend contract beschikte. "Alexander kent onze coach en de competitie heel goed. Toen we met hem spraken, zagen we een speler die heel hongerig is om zichzelf te bewijzen op het veld en een leider te zijn in deze ploeg. Hij zal dit jaar een belangrijke rol spelen in onze defensie. We kijken ernaar uit", aldus CEO Antoine Gobin. Corryn loopt met trainer Wim De Decker overigens een oude bekende tegen het lijf. Beiden werkten samen onder leiding van De Decker toen Antwerp na 13 jaar erin slaagde om terug te keren naar de Belgische hoogste voetbalafdeling. Voor Cercle Brugge en Antwerp stond de Gentenaar onder contract bij Lokeren, waar hij zijn profdebuut kende, en KV Mechelen.



"Alexander kent onze coach en de competitie heel goed. Toen we met hem spraken, zagen we een speler die heel hongerig is om zichzelf te bewijzen op het veld en een leider te zijn in deze ploeg. Hij zal dit jaar een belangrijke rol spelen in onze defensie. We kijken ernaar uit", aldus CEO Antoine Gobin.



Corryn loopt met trainer Wim De Decker overigens een oude bekende tegen het lijf. Beiden werkten samen onder leiding van De Decker toen Antwerp na 13 jaar erin slaagde om terug te keren naar de Belgische hoogste voetbalafdeling.



Voor Cercle Brugge en Antwerp stond de Gentenaar onder contract bij Lokeren, waar hij zijn profdebuut kende, en KV Mechelen.

Vinicius Souza (Lommel, KVM) gaat bij Espanyol aan de slag. Vinicius Souza verlaat na een succesvol seizoen de Belgische competitie en gaat in La Liga op huurbasis aan de slag bij Espanyol. De 23-jarige Braziliaan blijft eigendom van 1B-club Lommel. Dat verhuurde hem vorig seizoen aan KV Mechelen. Bij Malinwa ontpopte de sterke middenvelder zich al snel tot een vaste waarde. Hij kwam er uiteindelijk tot 35 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.



Bij Malinwa ontpopte de sterke middenvelder zich al snel tot een vaste waarde. Hij kwam er uiteindelijk tot 35 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.

Charleroi leent Ozornwafor uit aan Sochaux. Valentine Ozornwafor speelt volgend seizoen op uitleenbasis bij Sochaux in de Ligue 2. Charleroi kocht de Nigeriaanse verdediger op het eind van vorig seizoen, nadat het de 23-jarige international een seizoen geleend had van Galatasaray. Ozornwafor speelde 17 duels voor Charleroi in 2021-2022. Als zijn naam een belletje doet rinkelen: hij is de man die Dante Vanzeir een klap verkocht. De spits van Union moest zo de laatste 5 duels van de reguliere competitie geschorst uitzitten.



Ozornwafor speelde 17 duels voor Charleroi in 2021-2022. Als zijn naam een belletje doet rinkelen: hij is de man die Dante Vanzeir een klap verkocht. De spits van Union moest zo de laatste 5 duels van de reguliere competitie geschorst uitzitten.

