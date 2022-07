Zomertransfers JPL: Kortrijk haalt Portugese verdediger weg uit Spanje, Union geeft jonge doelman kansen

clock 16:14 16 uur 14. KV Kortrijk haalt centrale verdediger Joao Silva. KV Kortrijk heeft zich verzekerd van de diensten van Joao Silva. De 23-jarige centrale verdediger komt over van Deportivo Alavés en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract van drie seizoenen Deportivo Alaves verhuurde de Portugees het voorbije seizoen aan het Kroatische NK Istra. In de Kroatische eerste klasse was Silva zich een vaste basispion, hij kwam er in 30 wedstrijden in actie. Voordien speelde de Portugees in eigen land voor de jeugdelftallen van Sporting Braga en Sporting Lissabon. KV Kortrijk maakte ook bekend dat het contract van Jimmy Tabidze in onderling overleg werd ontbonden. De 26-jarige Georgiër kende een terugval in de voorbereiding. "Hij heeft nog enkele maanden werk voor de boeg om wedstrijdfit te geraken", aldus de Kerels. Tabidze keert terug naar Dinamo Tbilisi in zijn thuisland. Kortrijk had hem eind maart pas opgepikt bij het Russische Ufa. . KV Kortrijk haalt centrale verdediger Joao Silva KV Kortrijk heeft zich verzekerd van de diensten van Joao Silva. De 23-jarige centrale verdediger komt over van Deportivo Alavés en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract van drie seizoenen Deportivo Alaves verhuurde de Portugees het voorbije seizoen aan het Kroatische NK Istra. In de Kroatische eerste klasse was Silva zich een vaste basispion, hij kwam er in 30 wedstrijden in actie. Voordien speelde de Portugees in eigen land voor de jeugdelftallen van Sporting Braga en Sporting Lissabon. KV Kortrijk maakte ook bekend dat het contract van Jimmy Tabidze in onderling overleg werd ontbonden. De 26-jarige Georgiër kende een terugval in de voorbereiding. "Hij heeft nog enkele maanden werk voor de boeg om wedstrijdfit te geraken", aldus de Kerels. Tabidze keert terug naar Dinamo Tbilisi in zijn thuisland. Kortrijk had hem eind maart pas opgepikt bij het Russische Ufa.

Union geeft jonge doelman Joachim Imbrechts een kans. Vicekampioen Union maakt werk van zijn kern voor volgend seizoen. De beloftevolle Joachim Imbrechts heeft een eenjarig profcontract getekend in het Dudenpark, met optie om nog een jaar te verlengen. De 20-jarige doelman stroomt door van het beloftenelftal en moet bij de Brusselaars de vertrokken Tibo Herbots vervangen. Imbrechts maakte ruim een jaar geleden de overstap van Charleroi. Na Luxemburgs international Anthony Moris en reservekeeper Lucas Pirard zal Imbrechts allicht vrede moeten nemen met plek drie in de pikorde.

Cercle stalt Kanouté voor jaar bij Sochaux. Franck Kanouté gaat bij FC Sochaux op zoek naar meer speelminuten. De Senegalese middenvelder wordt voor een seizoen uitgeleend door Cercle Brugge. Bij groen-zwart kwam de 23-jarige Kanouté 25 keer in actie.

Damien Marcq landt in oude nest Charleroi. Damien Marcq keert transfervrij terug naar Sporting Charleroi. De verdedigende middenvelder zijn contract bij Union liep deze zomer af. Charleroi is geen onbekend terrein voor Marcq. In een periode tussen 2013 en 2017 speelde hij 141 wedstrijden voor de club. De 33-jarige Fransman tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor een extra jaar.

Charleroi is geen onbekend terrein voor Marcq. In een periode tussen 2013 en 2017 speelde hij 141 wedstrijden voor de club. De 33-jarige Fransman tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor een extra jaar.

Poulain keert terug naar Nimes. De carrière van Benoit Poulain kent een vervolg bij Nîmes, zijn oude club. Het contract van de 34-jarige Franse verdediger werd niet verlengd bij AS Eupen en liep eind juni af. Hij tekende voor één seizoen, met een optie op een extra seizoen, bij de Franse tweedeklasser. Poulain begon zijn profcarrière in 2006 bij Nîmes. In 2014 trok hij over de grens voor een Belgisch avontuur dat startte bij KV Kortrijk. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Club Brugge waar hij drie jaar speelde. Nadat zijn contract daar ten einde liep, nam het Turkse Kayserispor hem voor een half jaar over. Uiteindelijk was het Eupen dat de Fransman in juli 2021 opviste na een half jaar zonder contract. Verspreid over twee jaar speelde hij 21 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Eupen.

Standard strikt 19-jarige Nederlander Ohio bij RB Leipzig. Standard heeft de komst van de Nederlandse tiener Noah Ohio aangekondigd. De 19-jarige aanvaller ondertekende een contract voor 4 jaar in Luik en komt over van RB Leipzig. In de jeugd speelde Ohio voor Manchester City en Manchester United.



Ohio begon zijn jeugdcarrière bij het Nederlandse Almere, maar werd er op 12-jarige leeftijd weggehaald door de rode ploeg uit Manchester. Een jaar later maakte hij de overstap naar de Citizens, waar hij 3 jaar in de jeugd speelde, alvorens naar RB Leipzig te trekken.



De eerste profmatch speelde de aanvaller voor Vitesse, aan wie hij in januari 2021 een half jaar werd uitgeleend. Afgelopen seizoen werd hij opnieuw uitgeleend aan Austria Wenen, voor wie hij 30 matchen speelde. Daarin scoorde hij 6 keer en gaf hij 2 assists.

STVV huurt Bruno. Gianni Bruno wordt door AA Gent een seizoen uitgeleend aan reeksgenoot STVV. De 30-jarige aanvaller kon vorig seizoen maar 2x scoren in 16 duels voor de Buffalo's. Bruno werd vorige zomer door AA Gent weggeplukt bij Zulte Waregem, waar hij wel vlot de weg naar het doel vond.

Bruno werd vorige zomer door AA Gent weggeplukt bij Zulte Waregem, waar hij wel vlot de weg naar het doel vond.

De transfervrije Deense centrale verdediger Jonas Bager heeft een contract voor 2 seizoenen met optie voor 2 jaar extra ondertekend bij Sporting Charleroi. Dat heeft Charleroi woensdag bekendgemaakt. De 25-jarige Bager verdedigde sinds 2019 de kleuren van Union. Met de Brusselse club promoveerde hij naar 1A en eindigde hij vorig seizoen knap tweede. Bager kwam vorig seizoen 33 keer in actie voor Union, waarin hij goed was voor twee assists. Bager was einde contract bij Union.



De 25-jarige Bager verdedigde sinds 2019 de kleuren van Union. Met de Brusselse club promoveerde hij naar 1A en eindigde hij vorig seizoen knap tweede. Bager kwam vorig seizoen 33 keer in actie voor Union, waarin hij goed was voor twee assists. Bager was einde contract bij Union.

Tweede aanwinst op een dag voor KV Mechelen. Na Boli Bolingoli heeft KV Mechelen zich ook versterkt met Alessio Da Cruz. De 25-jarige Nederlander met Kaapverdische roots verlaat Parma en tekent voor 2 jaar in Mechelen.



Da Cruz speelde in de jeugd voor onder andere Ajax, Almere City en Twente. Op zijn 20ste maakte hij de overstap naar het Italiaanse Novara. Daar pikte Parma hem op, dat hem daarna nog uitleende aan onder andere Groningen. Daar werkte hij nog samen met de nieuwe KV Mechelen-trainer Danny Buijs.

