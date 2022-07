Zomertransfer JPL: Charleroi leent Ozornwafor uit aan Sochaux

clock 09:59

09 uur 59. Charleroi leent Ozornwafor uit aan Sochaux. Valentine Ozornwafor speelt volgend seizoen op uitleenbasis bij Sochaux in de Ligue 2. Charleroi kocht de Nigeriaanse verdediger op het eind van vorig seizoen, nadat het de 23-jarige international een seizoen geleend had van Galatasaray. Ozornwafor speelde 17 duels voor Charleroi in 2021-2022. Als zijn naam een belletje doet rinkelen: hij is de man die Dante Vanzeir een klap verkocht. De spits van Union moest zo de laatste 5 duels van de reguliere competitie geschorst uitzitten. .