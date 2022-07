Wout van Aert over "bidongate": "Het was perfect volgens de regels wat ik deed"

Wordt Wout van Aert uit de Tour gezet vanwege een paar drinkbussen? Theoretisch is het mogelijk, al zal het wellicht niet zover komen.

Bij de start van de 8e rit gaf Van Aert zijn versie van het bezoekje van de jury aan de teambus van Jumbo-Visma, een dag eerder.

"In eerste instantie had ik me ver weg gehouden van de zaak, want ik wou het niet groter maken dan het is. Maar gisteren stond de jury plots aan de bus, ik dacht voor een ander probleem met een ploegleider."

"Uiteindelijk wou ik toch ook eens aan hen vragen waarom ik een boete had gekregen. In een van de eerste ritten had ik een bidon weggegooid, maar er stonden zoveel mensen in Denemarken (je mag een drinkbus "overhandigen" aan een supporter tijdens de koers). Daarom zag ik daar geen graten in."

"Toen ik voorop reed in de rit naar Longwy heb ik dan een extra waarschuwing gekregen, terwijl ik toen gewoon een bidon naar een verzorger gooide, wat volgens de regels perfect mag."

"Met dat gesprek met de jury is dat allemaal uitgeklaard, maar in de Tour wordt zoiets meteen een heel verhaal."