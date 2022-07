Wout van Aert: "Ik wist dat ik vandaag een slag kon slaan voor het groen"

Een ritzege had Wout van Aert al op zak, het groen lijkt na vandaag - zonder onheil - ook een zekerheid. 115 punten heeft Van Aert al voor op nummer 2 Fabio Jakobsen.



"We wisten dat we vandaag een grote kans maakten om een slag te slaan voor het groen. Ik ben blij dat het team er alles aan gedaan heeft om de ontsnapping tot de orde te roepen. En ik ben blij dat ik het vervolgens kon afmaken."

Het was niet zo evident als het eruit zag, zo merkt Van Aert op. "Het was toch een lastig klimmetje. Ik moest vechten om in het wiel van Pogacar en zijn teammaats te blijven. Maar ik wist dat het op het einde wat zou uitvlakken."