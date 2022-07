Van Hooydonck en Benoot zien kopman Van Aert opnieuw imponeren: "Weeral zat vanavond"

Samen met het Team BikeExchange - Jayco van Michael Matthews was het werkendag voor Nathan Van Hooydonck. De tempobeul van Jumbo-Visma sleurde uren mee op kop om de kopgroep binnen schot te houden.



"Ik heb eerder deze Tour al veel in de wind gereden om onze kopmannen voorin te houden, maar nu ging ik echt achter de kopgroep aan", opende Van Hooydonck. "Dat Wout deze rit dan wint is voor mij een beloning en daar doe ik het ook voor."

"Of Wout mij dan veel instructies geeft tijdens de etappe? Neen, eigenlijk niet. Hij was heel rustig, maar toen de kloof met de kopgroep opnieuw wat groeide dan moedigde hij mij nog wat extra aan. Dat is gewoon heel mooi."

"Op fietsgebied beleef ik hier gewoon echt een droom. Wout die wint, is echt geweldig. We zitten in de goede flow en hopelijk kunnen we dat verderzetten in de bergen."