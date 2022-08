Transfers JPL - Vijfde miljoenentransfer voor Racing Genk: Lucumi trekt naar Bologna

clock 14:09 Ook uitgaand transferverkeer bij Zulte Waregem. Assistkoning Jean-Luc Dompé trekt naar de Duitse tweedeklasser Hamburg. In 73 wedstrijden voor Essevee was hij goed voor 8 goals en 21 assists. 14 uur 09. Ook uitgaand transferverkeer bij Zulte Waregem. Assistkoning Jean-Luc Dompé trekt naar de Duitse tweedeklasser Hamburg. In 73 wedstrijden voor Essevee was hij goed voor 8 goals en 21 assists.

clock 13:45 13 uur 45. Jhon Lucumi trekt naar Italiaanse Bologna. Weer rinkelt de kassa in Genk. Jhon Lucumi is de vijfde uitgaande miljoenentransfer voor de Limburgers. De Colombiaanse verdediger trekt voor 8 miljoen euro naar Bologna. Eerder cashte Genk ook al op Junya Ito (10 miljoen, Reims), Kristian Thorstvedt (10 miljoen, Sassuolo), Cyriel Dessers (6,5 miljoen, Cremonese) en Iké Ugbo (3 miljoen, Troyes). . Jhon Lucumi trekt naar Italiaanse Bologna Weer rinkelt de kassa in Genk. Jhon Lucumi is de vijfde uitgaande miljoenentransfer voor de Limburgers. De Colombiaanse verdediger trekt voor 8 miljoen euro naar Bologna. Eerder cashte Genk ook al op Junya Ito (10 miljoen, Reims), Kristian Thorstvedt (10 miljoen, Sassuolo), Cyriel Dessers (6,5 miljoen, Cremonese) en Iké Ugbo (3 miljoen, Troyes).

clock 13:44 13 uur 44.

clock 18-08-2022 18-08-2022.

clock 17:15 AA Gent bindt doelman Davy Roef aan zich tot 2025. De 28-jarige keeper veroverde vorig zijn seizoen een plekje tussen de palen en schonk zijn team mee de beker in de finale tegen zijn ex-club Anderlecht. "Er sprak veel waardering uit het voorstel van KAA Gent. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken om mijn contract te verlengen. Ik ga me met veel plezier elke dag blijven inzetten voor deze club", zegt Roef. . 17 uur 15. AA Gent bindt doelman Davy Roef aan zich tot 2025. De 28-jarige keeper veroverde vorig zijn seizoen een plekje tussen de palen en schonk zijn team mee de beker in de finale tegen zijn ex-club Anderlecht. "Er sprak veel waardering uit het voorstel van KAA Gent. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken om mijn contract te verlengen. Ik ga me met veel plezier elke dag blijven inzetten voor deze club", zegt Roef.

clock 17:14 De 29-jarige voormalige Uruguayaanse jeugdinternational werd meer dan drie jaar geleden door de Rouches overgenomen van Bologna, na een eerdere en veelbelovende uitleenbeurt aan KV Kortrijk. Op Sclessin kon Felipe Avenatti zich echter nooit doorzetten, met uitleenbeurten aan Antwerp, Union en Beerschot als gevolg. Voor de Luikenaars kwam hij niet verder dan 40 officiële duels, 5 doelpunten en 1 assist. 17 uur 14. De 29-jarige voormalige Uruguayaanse jeugdinternational werd meer dan drie jaar geleden door de Rouches overgenomen van Bologna, na een eerdere en veelbelovende uitleenbeurt aan KV Kortrijk. Op Sclessin kon Felipe Avenatti zich echter nooit doorzetten, met uitleenbeurten aan Antwerp, Union en Beerschot als gevolg. Voor de Luikenaars kwam hij niet verder dan 40 officiële duels, 5 doelpunten en 1 assist.

clock 17-08-2022 17-08-2022.

clock 19:00 KAA Gent stalt Jordan Botaka voor één seizoen bij het Israëlische Hapoel Jerusalem. De 29-jarige rechtsbuiten werd eerder al uitgeleend aan Charleroi en Fortuna Sittard. 19 uur . KAA Gent stalt Jordan Botaka voor één seizoen bij het Israëlische Hapoel Jerusalem. De 29-jarige rechtsbuiten werd eerder al uitgeleend aan Charleroi en Fortuna Sittard.

clock 15:41 15 uur 41. Overbodige Anderlecht-doelman naar Feyenoord. Anderlecht leent doelman Timon Wellenreuther (26) komend seizoen uit aan Feyenoord, met aankoopoptie. Dat hebben beide clubs dinsdag bevestigd. In de zomer van 2020 plukte RSCA Wellenreuther weg bij Willem II. In zijn eerste seizoen bij Anderlecht kwam de Duitser, mede door blessureleed bij eerste doelman Hendrik Van Crombrugge, tot 27 wedstrijden. Afgelopen seizoen speelde hij op uitleenbasis opnieuw in Tilburg, in de Eredivisie stond hij 31 keer tussen de palen. Nu gaat hij bij Feyenoord, vorig seizoen derde in Nederland, aan de slag. Wellenreuther kwam eerder in zijn carrière in eigen land uit voor Karlsruher SC en Schalke 04 en in Spanje voor RCD Mallorca. . Overbodige Anderlecht-doelman naar Feyenoord Anderlecht leent doelman Timon Wellenreuther (26) komend seizoen uit aan Feyenoord, met aankoopoptie. Dat hebben beide clubs dinsdag bevestigd. In de zomer van 2020 plukte RSCA Wellenreuther weg bij Willem II. In zijn eerste seizoen bij Anderlecht kwam de Duitser, mede door blessureleed bij eerste doelman Hendrik Van Crombrugge, tot 27 wedstrijden. Afgelopen seizoen speelde hij op uitleenbasis opnieuw in Tilburg, in de Eredivisie stond hij 31 keer tussen de palen. Nu gaat hij bij Feyenoord, vorig seizoen derde in Nederland, aan de slag. Wellenreuther kwam eerder in zijn carrière in eigen land uit voor Karlsruher SC en Schalke 04 en in Spanje voor RCD Mallorca.



clock 14:57 14 uur 57. Ally Samatta landt weer bij Racing Genk. Racing Genk vangt het vertrek van sterkhouders Cyriel Dessers en Junya Ito op met een oude bekende: Ally Samatta wordt gehuurd van Fenerbahçe. Er is ook een aankoopoptie opgenomen in de deal. De 29-jarige Tanzaniaan was tussen 2016 en 2020 een smaakmaker bij Genk. Bij Aston Villa, Fenerbahçe en Antwerp (huur) was hij minder succesvol. Samatta droeg al 191 keer het shirt van Genk en scoorde 76 keer. . Ally Samatta landt weer bij Racing Genk Racing Genk vangt het vertrek van sterkhouders Cyriel Dessers en Junya Ito op met een oude bekende: Ally Samatta wordt gehuurd van Fenerbahçe. Er is ook een aankoopoptie opgenomen in de deal. De 29-jarige Tanzaniaan was tussen 2016 en 2020 een smaakmaker bij Genk. Bij Aston Villa, Fenerbahçe en Antwerp (huur) was hij minder succesvol. Samatta droeg al 191 keer het shirt van Genk en scoorde 76 keer.

clock 14:55 14 uur 55.

clock 11:14 11 uur 14. Antwerp huurt Michael Davis van SK Beveren voor Young Reds. Antwerp heeft zich versterkt met de jonge centrale verdediger Michael Davis. De Belg wordt voor een jaar gehuurd van SK Beveren, met een aankoopoptie. Davis zal vooral worden ingezet bij de Young Reds Antwerp, die uitkomen in 1e nationale, het derde niveau in België. Daar openen de beloften van Antwerp woensdag het seizoen moet een verplaatsing naar Francs Borains. De 20-jarige Davis speelde vorig seizoen vijf wedstrijden in 1B voor SK Beveren en viel op met een doelpunt tegen RWDM. Ook in de bekercompetitie mocht de beloftevolle verdediger één keer invallen. Davis kreeg zijn opleiding bij KV Mechelen en werd verschillende malen opgeroepen voor de nationale jeugdelftallen. . Antwerp huurt Michael Davis van SK Beveren voor Young Reds Antwerp heeft zich versterkt met de jonge centrale verdediger Michael Davis. De Belg wordt voor een jaar gehuurd van SK Beveren, met een aankoopoptie.



Davis zal vooral worden ingezet bij de Young Reds Antwerp, die uitkomen in 1e nationale, het derde niveau in België. Daar openen de beloften van Antwerp woensdag het seizoen moet een verplaatsing naar Francs Borains. De 20-jarige Davis speelde vorig seizoen vijf wedstrijden in 1B voor SK Beveren en viel op met een doelpunt tegen RWDM. Ook in de bekercompetitie mocht de beloftevolle verdediger één keer invallen. Davis kreeg zijn opleiding bij KV Mechelen en werd verschillende malen opgeroepen voor de nationale jeugdelftallen.



clock 11:14 11 uur 14.

clock 16-08-2022 16-08-2022.

clock 15:10 15 uur 10. Genk haalt jeugdinternational Dierckx terug. KRC Genk huurt de 19-jarige Daan Dierckx van het Italiaanse Parma voor een jaar, met aankoopoptie. Dat hebben de Limburgers vrijdag gemeld. De oud-jeugdspeler sluit aan bij de selectie van Jong Genk. De centrale verdediger doorliep verschillende reeksen in de jeugdopleiding van KRC Genk. Het was het Italiaanse Parma FC dat hem in de winter van 2021 wist in te lijven en hem op zijn 17-jarige leeftijd ook meteen liet debuteren. "Dat maakte van Daan de eerste speler uit het geboortejaar 2003 in de Serie A", aldus Genk. . Genk haalt jeugdinternational Dierckx terug KRC Genk huurt de 19-jarige Daan Dierckx van het Italiaanse Parma voor een jaar, met aankoopoptie. Dat hebben de Limburgers vrijdag gemeld. De oud-jeugdspeler sluit aan bij de selectie van Jong Genk. De centrale verdediger doorliep verschillende reeksen in de jeugdopleiding van KRC Genk. Het was het Italiaanse Parma FC dat hem in de winter van 2021 wist in te lijven en hem op zijn 17-jarige leeftijd ook meteen liet debuteren. "Dat maakte van Daan de eerste speler uit het geboortejaar 2003 in de Serie A", aldus Genk.

clock 15:02 15 uur 02.

clock 11:59 11 uur 59.

clock 11:01 11 uur 01. SK Beveren haalt Sheldon Bateau terug uit Turkije. SK Beveren heeft vrijdag de komst van de Trinidadiaanse centrale verdediger Sheldon Bateau aangekondigd. De 31-jarige speler wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door het Turkse Samsunspor. Bateau speelde van 2012 tot 2015 en van 2019 tot 2022 al 128 wedstrijden bij KV Mechelen, waarvan 104 in de hoogste klasse. In januari vertrok hij naar Turkije, waar hij sindsdien maar in 13 wedstrijden aan de bak kwam. Hij speelde verder ook voor Samara in Rusland, Kairat Almaty in Kazachstan en Sarpsborg in Noorwegen. . SK Beveren haalt Sheldon Bateau terug uit Turkije SK Beveren heeft vrijdag de komst van de Trinidadiaanse centrale verdediger Sheldon Bateau aangekondigd. De 31-jarige speler wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door het Turkse Samsunspor. Bateau speelde van 2012 tot 2015 en van 2019 tot 2022 al 128 wedstrijden bij KV Mechelen, waarvan 104 in de hoogste klasse. In januari vertrok hij naar Turkije, waar hij sindsdien maar in 13 wedstrijden aan de bak kwam. Hij speelde verder ook voor Samara in Rusland, Kairat Almaty in Kazachstan en Sarpsborg in Noorwegen.

clock 10:57 10 uur 57. Ricca en Vlietinck definitief naar OH Leuven. Federico Ricca (27) en Thibault Vlietinck (24) trekken definitief de deur dicht bij Club Brugge en verhuizen naar OH Leuven. De Uruguayaanse linksachter tekende in 2019 voor Club, maar kon zich nooit opwerpen als onbetwiste basisspeler. Eerder zou ook Standard geïnteresseerd geweest zijn, maar Ricca gaat aan de slag in Leuven. Hij tekende voor 3 seizoenen. Ricca speelde in totaal 54 matchen voor blauw-zwart. Thibaut Vlietinck speelde sinds zijn 11e voor Club Brugge. Hij werd de afgelopen twee seizoenen al uitgeleend aan OHL en tekent nu voor 4 seizoenen. . Ricca en Vlietinck definitief naar OH Leuven Federico Ricca (27) en Thibault Vlietinck (24) trekken definitief de deur dicht bij Club Brugge en verhuizen naar OH Leuven. De Uruguayaanse linksachter tekende in 2019 voor Club, maar kon zich nooit opwerpen als onbetwiste basisspeler. Eerder zou ook Standard geïnteresseerd geweest zijn, maar Ricca gaat aan de slag in Leuven. Hij tekende voor 3 seizoenen. Ricca speelde in totaal 54 matchen voor blauw-zwart.



Thibaut Vlietinck speelde sinds zijn 11e voor Club Brugge. Hij werd de afgelopen twee seizoenen al uitgeleend aan OHL en tekent nu voor 4 seizoenen.







clock 10:54 10 uur 54.

clock 10:53 10 uur 53.

clock 12-08-2022 12-08-2022.

clock 13:39 Seraing neemt de Belgisch-Luxemburgse doelman Timothy Martin over van Virton. 13 uur 39. Seraing neemt de Belgisch-Luxemburgse doelman Timothy Martin over van Virton

clock 11-08-2022 11-08-2022.