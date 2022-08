Transfers JPL: OHL haalt spits bij Genoa, KV Kortrijk strikt Japanse jeugdinternational

clock 16:39 16 uur 39. OH Leuven haalt nieuwe spits bij Genoa FC. Oud-Heverlee Leuven was al een tijdje op zoek naar offensieve versterking en vond die vandaag in de persoon van Aleksander Buksa. De 19-jarige Poolse spits wordt voor één jaar gehuurd van Genoa FC, met aankoopoptie. Buksa - broer van Pools international Adam Buksa - werd opgeleid bij Bronowianka Krakau en Akademia Pilkarska 21 alvorens zich in 2014 bij de Poolse topclub Wisla Krakau aan te sluiten. Hij kreeg in 2019 zijn eerste speelminuten in de Poolse Ekstraklasa en speelde bijna 40 wedstrijden voor Wisla. In 2021 stapte hij over naar de Italiaanse competitie, bij Genoa, waar hij uitkwam voor de U19 van de club. In dezelfde leeftijdscategorie is hij Pools international. Genoa -waar Buksa nog tot 2026 onder contract ligt- leent hem nu voor 1 jaar uit aan OHL. Coach Marc Brys liet zich op de clubkanalen lovend uit over de aanwinst. "Ik ben blij dat we met Aleksander Buksa onze eerste aanvallende versterking te pakken hebben. Buksa is een groot talent met een enorm potentieel." . OH Leuven haalt nieuwe spits bij Genoa FC Oud-Heverlee Leuven was al een tijdje op zoek naar offensieve versterking en vond die vandaag in de persoon van Aleksander Buksa. De 19-jarige Poolse spits wordt voor één jaar gehuurd van Genoa FC, met aankoopoptie. Buksa - broer van Pools international Adam Buksa - werd opgeleid bij Bronowianka Krakau en Akademia Pilkarska 21 alvorens zich in 2014 bij de Poolse topclub Wisla Krakau aan te sluiten. Hij kreeg in 2019 zijn eerste speelminuten in de Poolse Ekstraklasa en speelde bijna 40 wedstrijden voor Wisla.

In 2021 stapte hij over naar de Italiaanse competitie, bij Genoa, waar hij uitkwam voor de U19 van de club. In dezelfde leeftijdscategorie is hij Pools international. Genoa -waar Buksa nog tot 2026 onder contract ligt- leent hem nu voor 1 jaar uit aan OHL.

Coach Marc Brys liet zich op de clubkanalen lovend uit over de aanwinst. "Ik ben blij dat we met Aleksander Buksa onze eerste aanvallende versterking te pakken hebben. Buksa is een groot talent met een enorm potentieel."



14:33 14 uur 33. Japanse jeugdinternational naar KV Kortrijk. KV Kortrijk heeft een verdedigende middenvelder aan boord gehaald: Satoshi Tanaka. Kortrijk huurt de 19-jarige Japanner van de Japanse eersteklasser Shonan Bellmare.



Tanaka heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 87 wedstrijden op zijn teller staan in de Japanse eerste klasse. Hij was ook jeugdinternational bij de Japanse U17 en U19. Kortrijk wordt zijn eerste ervaring in Europa.

20:35 20 uur 35. Eupen zoekt doelpunten in de Ligue 1. Na de stuntzege tegen Club Brugge op speeldag 2 is Eupen het goede gevoel helemaal kwijt. Afgelopen vrijdag werd er thuis nog met 1-3 verloren tegen degradatiekandidaat Seraing. Eupen is in zijn zoektocht naar extra slagkracht voorin uitgekomen bij Sambou Soumano. De 21-jarige Senegalees wordt gehuurd van FC Lorient. Vorig seizoen speelde hij in de Ligue 1 nog 21 wedstrijden waarin hij goed was voor 3 doelpunten.

19:35 19 uur 35. Beerschot vindt zijn doelman bij Antwerp. Beerschot heeft zich versterkt met Antwerp-doelman Davor Matijas. Hij is pas de vierde speler die deze overstap maakt. De Kroaat tekent op het Kiel voor 2 seizoenen. Matijas was overbodig bij de Great Old en kon gratis vertrekken na het ontbinden van zijn contract. De jonge Kroaat speelde in 2,5 jaar bij Antwerp slechts 1 officiële wedstrijd, namelijk de bekerfinale tegen Club Brugge. Antwerp won die partij met 1-0, Matijas hield de nul en is dus voor altijd een van de bekerhelden van de club.

19:25 19 uur 25. Cercle Brugge haalt Ghanese middenvelder in Denemarken. Cercle Brugge heeft met het Deense Nordsjælland aan akkoord gevonden over de onmiddellijke overgang van Abu Francis. De 21-jarigepolyvalente Ghanese middenvelder ondertekent een contract tot juni 2025 bij Cercle Brugge, met optie op een bijkomend seizoen.

Francis voetbalde sinds juli 2019 officieel voor Nordsjælland, dat hem wegplukte in zijn thuisland. Hij speelde 60 wedstrijden voor de hoofdmacht van de Deense ploeg. "Abu is een jonge dynamische middenvelder die tijdens de afgelopen seizoenen in Nordsjælland op verschillende posities z'n potentieel heeft laten zien." "We geloven dat concurrentie binnen de groep het niveau zal verhogen en ook meer mogelijkhedenen alternatieven zal geven aan de technische staf", vertelde technisch directeur Carlos Avina.

18:03 18 uur 03. STVV strikt Premier League-kampioen Shinji Okazaki. Witte rook op Stayen: in haar zoektocht naar een extra spits legde STVV niemand minder dan voormalig Premier League-kampioen Shinji Okazaki (ex-Leicester City) vast. De voorbije weken streek de Japanse recordinternational al neer in Sint-Truiden voor een testperiode.

De spits overtuigde coach Bernd Hollerbach op training en versierde een contract. “Mijn ambitie is duidelijk: zoveel mogelijk goals maken voor de Kanaries", vertelde de sluipschutter op de Truiense mediakanalen.

"Tijdens de trainingen heb ik al gemerkt dat er kwaliteit in deze ploeg schuilt. Met mijn ervaring en doelgerichtheid wil ik het team helpen om resultaten te boeken en zo snel mogelijk op te klimmen in het klassement." Opvallend: met Kagawa en Okazaki lopen er nu twee voormalige wereldvedetten rond op Stayen. De Shinji's moeten bij de Kanaries een nieuw, Japans koningskoppel vormen.

16:32 16 uur 32. Standard stuurt Joachim Van Damme naar het verleden. Standard heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor Joachim Van Damme. De Luikenaars stallen de middenvelder dit seizoen op uitleenbasis bij Challenger Pro League-club SK Beveren.

Van Damme is een Bevers jeugdproduct. Hij doorliep er de jeugdreeksen, vooraleer er in het seizoen 2008-2009 zijn debuut te maken in de eerste ploeg. Twee seizoenen later ging hij aan de slag bij KV Mechelen en in 2017 keerde hij al een keer terug naar de Freethiel, om er aan zijn comeback te werken en een contract te versieren. Later streek hij andermaal neer bij Mechelen.

"Weinig spelers in het hedendaagse voetbal vertegenwoordigen hun thuisclub zo goed als Joachim. Zijn kwaliteiten op het veld als een sterke en gezaghebbende figuur op het middenveld en zijn leiderschap in de kleedkamer is iets waar onze club naar op zoek was. De keuze van Joachim om terug te keren naar SKB past perfect bij hem en onze club: we delen dezelfde sportieve doelstellingen op het veld en we weten dat hij de leider kan zijn die we nodig hebben om SKB terug in de harten van alle mensen te brengen", lichtte CEO Antoine Gobin de overstap toe.



16:28 Yann Gboho heeft met Cercle Brugge een nieuwe werkgever gevonden. De club neemt de Franse aanvallend ingestelde speler over van Stade Rennes tot medio 2025. "Yann is in staat om op elke aanvallende positie achter de spitsen te spelen. Op jonge leeftijd heeft hij bovendien al aardig wat ervaring opgedaan in onder meer de Ligue 1, de Champions League en de Conference League", aldus technisch directeur Carlos Avina. . 16 uur 28.



16:14 Felipe Avenatti heeft niet lang moeten zoeken naar een nieuwe club. De 29-jarige Uruguayaan keert terug naar KV Kortrijk en tekent er een contract voor 2 seizoenen. In het seizoen 2018-2019 maakte de aanvaller al het mooie weer in het Guldensporenstadion: hij scoorde toen 15 goals in 32 wedstrijden. . 16 uur 14.

14:09 Ook uitgaand transferverkeer bij Zulte Waregem. Assistkoning Jean-Luc Dompé trekt naar de Duitse tweedeklasser Hamburg. In 73 wedstrijden voor Essevee was hij goed voor 8 goals en 21 assists. 14 uur 09.

13:45 13 uur 45. Jhon Lucumi trekt naar Italiaanse Bologna. Weer rinkelt de kassa in Genk. Jhon Lucumi is de vijfde uitgaande miljoenentransfer voor de Limburgers. De Colombiaanse verdediger trekt voor 8 miljoen euro naar Bologna. Eerder cashte Genk ook al op Junya Ito (10 miljoen, Reims), Kristian Thorstvedt (10 miljoen, Sassuolo), Cyriel Dessers (6,5 miljoen, Cremonese) en Iké Ugbo (3 miljoen, Troyes).

17:15 AA Gent bindt doelman Davy Roef aan zich tot 2025. De 28-jarige keeper veroverde vorig zijn seizoen een plekje tussen de palen en schonk zijn team mee de beker in de finale tegen zijn ex-club Anderlecht. "Er sprak veel waardering uit het voorstel van KAA Gent. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken om mijn contract te verlengen. Ik ga me met veel plezier elke dag blijven inzetten voor deze club", zegt Roef. . 17 uur 15.

17:14 De 29-jarige voormalige Uruguayaanse jeugdinternational werd meer dan drie jaar geleden door de Rouches overgenomen van Bologna, na een eerdere en veelbelovende uitleenbeurt aan KV Kortrijk. Op Sclessin kon Felipe Avenatti zich echter nooit doorzetten, met uitleenbeurten aan Antwerp, Union en Beerschot als gevolg. Voor de Luikenaars kwam hij niet verder dan 40 officiële duels, 5 doelpunten en 1 assist. 17 uur 14.