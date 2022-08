Transfers JPL: KV Kortrijk lokt Japanse middenvelder naar Europa

Standard heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor Joachim Van Damme. De Luikenaars stallen de middenvelder dit seizoen op uitleenbasis bij Challenger Pro League-club SK Beveren.





Van Damme is een Bevers jeugdproduct. Hij doorliep er de jeugdreeksen, vooraleer er in het seizoen 2008-2009 zijn debuut te maken in de eerste ploeg. Twee seizoenen later ging hij aan de slag bij KV Mechelen en in 2017 keerde hij al een keer terug naar de Freethiel, om er aan zijn comeback te werken en een contract te versieren. Later streek hij andermaal neer bij Mechelen.





"Weinig spelers in het hedendaagse voetbal vertegenwoordigen hun thuisclub zo goed als Joachim. Zijn kwaliteiten op het veld als een sterke en gezaghebbende figuur op het middenveld en zijn leiderschap in de kleedkamer is iets waar onze club naar op zoek was. De keuze van Joachim om terug te keren naar SKB past perfect bij hem en onze club: we delen dezelfde sportieve doelstellingen op het veld en we weten dat hij de leider kan zijn die we nodig hebben om SKB terug in de harten van alle mensen te brengen", lichtte CEO Antoine Gobin de overstap toe.