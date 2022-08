Transfers JPL: Jurgen Ekkelenkamp tekent voor 4 seizoenen bij Antwerp

clock 19:33 19 uur 33. De handtekeningen zijn gezet: Ekkelenkamp trekt naar Antwerp. De transfer van Jurgen Ekkelenkamp naar Antwerp hing al lange tijd in de lucht, maar nu zijn ook alle punten en komma's op het contract gezet. De Nederlander komt over van Hertha Berlijn en tekent op de Bosuil een contract voor 4 seizoenen. Antwerp kaapte Ekkelenkamp weg voor de neus van Club Brugge. . De handtekeningen zijn gezet: Ekkelenkamp trekt naar Antwerp De transfer van Jurgen Ekkelenkamp naar Antwerp hing al lange tijd in de lucht, maar nu zijn ook alle punten en komma's op het contract gezet. De Nederlander komt over van Hertha Berlijn en tekent op de Bosuil een contract voor 4 seizoenen. Antwerp kaapte Ekkelenkamp weg voor de neus van Club Brugge.



clock 14:32 14 uur 32. AA Gent ziet Bezoes verhuizen naar Europese opponent Omonia Nicosia. Roman Bezoes zet zijn voetbalcarrière verder bij Omonia Nicosia. De Oekraïense aanvallende middenvelder was een vrije speler nadat zijn contract bij AA Gent afliep. Omonia is toevallig de tegenstander van Gent in de play-offs van de Europa League op 18 en 25 augustus. De 31-jarige Bezoes speelde sinds begin 2019 voor AA Gent. Daarvoor droeg hij 2,5 jaar het shirt van STVV. De Oekraïner heeft 24 caps (5 goals) achter zijn naam.



clock 13:05 13 uur 05. Antwerp legt Kosovaar Arbnor Muja vast voor drie jaar. De Kosovaar Arbnor Muja (23) heeft een contract voor drie seizoenen met een optie op nog een seizoen getekend bij Antwerp. Muja (23) komt over van FC Drita, de club die Antwerp nog bekampte in de tweede kwalificatieronde voor de Conference League. Muja wordt aangekondigd door Antwerp als een polyvalente aanvaller/winger. Hij krijgt het rugnummer 11.

clock 18:48 18 uur 48. Kompany haalt ook Benson naar Burnley. Vincent Kompany shopt opnieuw in België. De trainer van Burnley plukt nu ook Manuel Benson weg bij Antwerp. De flankaanvaller tekent een meerjarig contract bij de Engelse tweedeklasser. "Ik ben heel enthousiast", vertelt de belofte-international op de clubsite. "Het is een nieuw avontuur voor mij. Ik kan niet wachten om te beginnen." Ook Kompany deelde zijn mening over de nieuwste aanwinst: "Manuel is een hardwerkende speler die ons team beter zal maken. Hij is een specialist één-tegen-één en een gevaar in het laatste deel van het veld. Ik twijfel er niet aan dat hij alles zal geven."



"Ik ben heel enthousiast", vertelt de belofte-international op de clubsite. "Het is een nieuw avontuur voor mij. Ik kan niet wachten om te beginnen." Ook Kompany deelde zijn mening over de nieuwste aanwinst: "Manuel is een hardwerkende speler die ons team beter zal maken. Hij is een specialist één-tegen-één en een gevaar in het laatste deel van het veld. Ik twijfel er niet aan dat hij alles zal geven."

clock 18:23 18 uur 23. Ugbo is weg bij Genk. Racing Genk heeft Iké Ugbo uitgezwaaid. Vorig jaar betaalde het nog meer dan 5 miljoen euro aan de spits die furore had gemaakt bij Cercle Brugge. Maar de Engelse Canadees werd snel doorgesluisd naar Troyes, dat hem nu voor een soortgelijk bedrag definitief overneemt.

clock 15:56 15 uur 56. Westerlo stuurt verdediger Seydoux naar Beerschot. Beerschot heeft zich versterkt met verdediger Léo Seydoux. De 24-jarige Zwitser komt op huurbasis over van KVC Westerlo. Beerschot heeft ook een optie om de flankverdediger definitief over te nemen. "Léo is een speler met de nodige ervaring in 1B", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Hij is opnieuw een speler die aansluit bij de speelstijl van onze coach en heeft een groot loopvermogen dat hij koppelt aan offensieve impulsen. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler zal zijn." "Beerschot gaf me onmiddellijk een goed gevoel", zegt Seydoux zelf. "Ik voel hier de nodige ambitie en het vertrouwen. Ik kijk er al naar uit om eraan te beginnen."



"Léo is een speler met de nodige ervaring in 1B", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Hij is opnieuw een speler die aansluit bij de speelstijl van onze coach en heeft een groot loopvermogen dat hij koppelt aan offensieve impulsen. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler zal zijn."



"Beerschot gaf me onmiddellijk een goed gevoel", zegt Seydoux zelf. "Ik voel hier de nodige ambitie en het vertrouwen. Ik kijk er al naar uit om eraan te beginnen."

clock 19:35 19 uur 35. Reddingsboei voor Sander Coopman. SK Beveren heeft de komst van Sander Coopman aangekondigd. De 27-jarige West-Vlaming ondertekent op de Freethiel een contract voor een seizoen. Coopman kreeg zijn jeugdopleiding voornamelijk bij Zulte Waregem en Club Brugge. Hij debuteerde bij de hoofdmacht van blauw-zwart maar kon er nooit echt doorbreken. Van 2016 tot 2018 verhuurde Club hem aan Zulte Waregem. FCB verkocht Coopman in 2018 aan KV Oostende. Na een seizoen versierde Coopman een transfer naar Antwerp. Daar speelde hij door blessures slechts dertien wedstrijden. "Zowel SKB als Coopman zijn klaar om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven", klinkt het bij de club uit de Challenger Pro League.

clock 15:02 15 uur 02. Union vindt aanvaller in Noorwegen. Union heeft zijn zevende inkomende transfer van deze zomer beet. De Belgische vicekampioen strikte aanvaller Victor Boniface. De 21-jarige Nigeriaan komt over van het Noorse Bodö/Glimt. Hij ondertekende een contract tot en met 2026, plus optie op nog een jaar. Boniface ruilde in 2019 het Nigeriaanse Real Sapphire voor Bodö/Glimt, waarmee hij zich twee keer tot Noors kampioen kroonde. Afgelopen seizoen schopte hij het met zijn teammaats tot in de kwartfinales van de Conference League, waarin de Noren werden uitgeschakeld door de latere winnaar AS Roma. In 66 wedstrijden voor Bodö/Glimt scoorde Boniface 23 keer en zorgde hij voor acht assists. De carrière van Boniface werd afgeremd door twee ernstige kruisbandblessures, een eerste in maart 2019 en een tweede in november 2020.

clock 15:38 Zulte Waregem strikt een aanvallende middenvelder bij de Poolse kampioen Lech Poznan. De 30-jarige Spanjaard tekende voor 2 seizoenen (+ 1 jaar optie). Dani Ramirez heeft ook een verleden in de jeugdreeksen van Real Madrid.

clock 13:11 13 uur 11. Charleroi verlengt contract jeugdproduct. Charleroi heeft jeugdproduct Martin Wasinski een contractverlenging tot 2024, met een optie op twee extra jaar, voorgeschoteld. De 18-jarige Wasinski speelt bij de Belgische U19 en heeft ook al 16 matchen op zijn teller bij Charleroi.

clock 14:12 14 uur 12. Lamkel Zé definitief weg bij Antwerp. Didier Lamkel Zé trekt de deur van Antwerp definitief achter zich dicht. Het enfant terrible vindt onderdak in Cyprus en gaat voor Omonoia FC voetballen. De 25-jarige aanvaller moet wel nog de medische testen afleggen en het papierwerk moet nog in orde worden gebracht. Lamkel Zé voetbalde sinds de zomer van 2018 voor RAFC. Na drie uitleenbeurten verlaat hij de club nu definitief. Omonoia FC is de 21-voudige kampioen van Cyprus.

De 25-jarige aanvaller moet wel nog de medische testen afleggen en het papierwerk moet nog in orde worden gebracht.

Lamkel Zé voetbalde sinds de zomer van 2018 voor RAFC. Na drie uitleenbeurten verlaat hij de club nu definitief. Omonoia FC is de 21-voudige kampioen van Cyprus.

