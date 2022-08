Transfers JPL: Club Brugge legt verdediger Sylla vast tot 2026

clock 13:50 Abakar Sylla heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot sterkhouder in de Brugse defensie. De 19-jarige centrale verdediger debuteerde eind vorig seizoen bij de kampioen en is de jongste weken een slot op de deur. De Ivoriaan verlengt tot en met 2026. 13 uur 50. Abakar Sylla heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot sterkhouder in de Brugse defensie. De 19-jarige centrale verdediger debuteerde eind vorig seizoen bij de kampioen en is de jongste weken een slot op de deur. De Ivoriaan verlengt tot en met 2026.

Union verhuurt de 19-jarige middenvelder Ilyes Ziani aan de belofteploeg van Standard in de Challenger Pro League.

Theo Bongonda voor 4 jaar naar Cadiz. Theo Bongonda (26) verlaat Genk. De flankaanvaller heeft voor 4 jaar getekend bij de Spaanse eersteklasser Cadiz. Hij had nog een contract voor één seizoen in Genk, maar zat vaker op de bank dan hem lief was: hij speelde dit seizoen nog niet onder Wouter Vrancken.



Bongonda speelde tussen 2015 en 2018 al eens in La Liga. De Congolese international maakte toen het mooie weer bij Celta de Vigo.

Anderlecht vindt nieuwe verdediger bij Barcelona. Het Sergio Gómez-recept. Anderlecht heeft met Moussa N'Diaye een nieuwe linksachter beet. De 20-jarige verdediger komt over van FC Barcelona, waar hij uitkwam bij Barça Atlètic. N'Diaye tekende een contract voor 3 seizoenen bij paars-wit.

De Senegalees kreeg zijn vorming in de Aspire Academy, bekend als "leverancier" van AS Eupen. "Moussa combineert snelheid en gezonde agressiviteit met een goede technische bagage", klinkt het bij Anderlecht. N'Diaye zal bij RSC Anderlecht met het rugnummer 5 spelen.



Cercle Brugge huurt Harisson Marcelin opnieuw van AS Monaco. De 22-jarige centrale verdediger speelde in het seizoen 2020-2021 al 20 wedstrijden voor Cercle. De Fransman wil na lang blessureleed zijn carrière opnieuw lanceren in België.

Aanvallende versterking voor Standard. Standard heeft zijn offensieve compartiment versterkt met Osher Davida. De 21-jarige flankaanvaller komt over van Hapoel Tel Aviv en tekent voor 4 seizoenen op Sclessin. De Israëliër speelde 81 wedstrijden voor Tel Aviv en scoorde daarin 11 keer.

Charleroi heeft zich versterkt met de offensieve middenvelder Amirhossein Hosseinzadeh. De 21-jarige Iraniër tekent voor 2 seizoenen tot 2024, met een optie op twee extra seizoenen. Hij kroonde zich vorig jaar tot kampioen met FC Esteghlal.

OH Leuven haalt nieuwe spits bij Genoa FC. Oud-Heverlee Leuven was al een tijdje op zoek naar offensieve versterking en vond die vandaag in de persoon van Aleksander Buksa. De 19-jarige Poolse spits wordt voor één jaar gehuurd van Genoa FC, met aankoopoptie. Buksa - broer van Pools international Adam Buksa - werd opgeleid bij Bronowianka Krakau en Akademia Pilkarska 21 alvorens zich in 2014 bij de Poolse topclub Wisla Krakau aan te sluiten. Hij kreeg in 2019 zijn eerste speelminuten in de Poolse Ekstraklasa en speelde bijna 40 wedstrijden voor Wisla.

In 2021 stapte hij over naar de Italiaanse competitie, bij Genoa, waar hij uitkwam voor de U19 van de club. In dezelfde leeftijdscategorie is hij Pools international. Genoa -waar Buksa nog tot 2026 onder contract ligt- leent hem nu voor 1 jaar uit aan OHL.

Coach Marc Brys liet zich op de clubkanalen lovend uit over de aanwinst. "Ik ben blij dat we met Aleksander Buksa onze eerste aanvallende versterking te pakken hebben. Buksa is een groot talent met een enorm potentieel."



Japanse jeugdinternational naar KV Kortrijk. KV Kortrijk heeft een verdedigende middenvelder aan boord gehaald: Satoshi Tanaka. Kortrijk huurt de 19-jarige Japanner van de Japanse eersteklasser Shonan Bellmare.



Tanaka heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 87 wedstrijden op zijn teller staan in de Japanse eerste klasse. Hij was ook jeugdinternational bij de Japanse U17 en U19. Kortrijk wordt zijn eerste ervaring in Europa.

Eupen zoekt doelpunten in de Ligue 1. Na de stuntzege tegen Club Brugge op speeldag 2 is Eupen het goede gevoel helemaal kwijt. Afgelopen vrijdag werd er thuis nog met 1-3 verloren tegen degradatiekandidaat Seraing. Eupen is in zijn zoektocht naar extra slagkracht voorin uitgekomen bij Sambou Soumano. De 21-jarige Senegalees wordt gehuurd van FC Lorient. Vorig seizoen speelde hij in de Ligue 1 nog 21 wedstrijden waarin hij goed was voor 3 doelpunten.

Beerschot vindt zijn doelman bij Antwerp. Beerschot heeft zich versterkt met Antwerp-doelman Davor Matijas. Hij is pas de vierde speler die deze overstap maakt. De Kroaat tekent op het Kiel voor 2 seizoenen. Matijas was overbodig bij de Great Old en kon gratis vertrekken na het ontbinden van zijn contract. De jonge Kroaat speelde in 2,5 jaar bij Antwerp slechts 1 officiële wedstrijd, namelijk de bekerfinale tegen Club Brugge. Antwerp won die partij met 1-0, Matijas hield de nul en is dus voor altijd een van de bekerhelden van de club.

Cercle Brugge haalt Ghanese middenvelder in Denemarken. Cercle Brugge heeft met het Deense Nordsjælland aan akkoord gevonden over de onmiddellijke overgang van Abu Francis. De 21-jarigepolyvalente Ghanese middenvelder ondertekent een contract tot juni 2025 bij Cercle Brugge, met optie op een bijkomend seizoen.

Francis voetbalde sinds juli 2019 officieel voor Nordsjælland, dat hem wegplukte in zijn thuisland. Hij speelde 60 wedstrijden voor de hoofdmacht van de Deense ploeg. "Abu is een jonge dynamische middenvelder die tijdens de afgelopen seizoenen in Nordsjælland op verschillende posities z'n potentieel heeft laten zien." "We geloven dat concurrentie binnen de groep het niveau zal verhogen en ook meer mogelijkhedenen alternatieven zal geven aan de technische staf", vertelde technisch directeur Carlos Avina.

