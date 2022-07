Casse en Willems moeten na strafpunten Grand Slam snel verlaten, Chouchi loopt op counter

Gabriella Willems (- 70 kg) was het eerste slachtoffer. De nummer 40 van de wereld kreeg 3 heel licht toegekende strafpunten in haar eerste kamp tegen de Puerto Ricaanse Maria Perez (IJF-28), wat gelijkstond aan de uitschakeling.



Willems begon agressief aan haar duel en een poging tot wurggreep in de eerste halve minuut bracht haar tegenstreefster al snel in gevaar. Onze landgenote bleef aanvallen, maar probeerde tegelijkertijd de kumi kata (het vastgrijpen van de ander) van Maria Perez zoveel mogelijk te beletten.



Dat resulteerde in 3 heel licht toegekende strafpunten tussen minuut 2 en een halve minuut voor tijd. Op die manier kreeg Maria Perez de overwinning cadeau.



Enkele uren later onderging wereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) hetzelfde lot. Casse (IJF-2), die vlot zijn eerste kamp had gewonnen na een wurggreep op de Oezbeek Moeso Sobirov (IJF-158), toonde zich in de 1/8e finale tegen de Italiaan Antonio Esposito (IJF-42) de technisch betere.



Hij kwam evenwel niet tot scoren in de reguliere tijd van 4 minuten. Hij had anderhalve minuut voor tijd wel een eerste strafpunt achter zijn naam gekregen. In de verlengingen bleef hij mentaal de Italiaan domineren, maar dat zinde de scheidsrechter blijkbaar niet, want hij bedacht het tactische, maar toch aanvallend geïnspireerde judo van Casse nog eens met 2 strafpunten.



Daardoor moest de bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar het toernooi verlaten. Hij protesteerde nog wel tegen de beslissing, maar de wedstrijdjury veranderde niet meer van mening.