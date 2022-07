Zwitserse rechtbank spreekt voormalige voetbalbobo's Blatter en Platini vrij in corruptiezaak

De intussen 86-jarige Sepp Blatter en de 19 jaar jongere Michel Platini, de voormalige voorzitters van respectievelijk de Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese Voetbalconfederatie UEFA, stonden in het proces in Zwitserland terecht voor een verdachte transactie uit 2011.

Platini ontving toen een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de Wereldvoetbalbond, bijna 9 jaar na zijn werk als adviseur tussen 1998 en 2002. Volgens de Zwitserse aanklager ging dat om "fraude, mogelijke verduistering of ondeugdelijk beheer van een onderneming, alsmede valsheid in geschrifte".

De maximumstraf binnen het Zwitserse gerecht voor zulke feiten is 5 jaar.

Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht. Het huidige FIFA-bestuur eist intussen de terugbetaling van het bedrag dat hem destijds frauduleus zou zijn overgemaakt.

De rechtbank volgde dus niet de vorderingen van het parket, dat voor beide mannen minstens een jaar en acht maanden cel met uitstel had gevraagd. FIFA schorste Blatter wel al in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die in 2016 zelf aftrad als voorzitter van UEFA. De zaak kwam aan het licht in de herfst van 2015 bij de uitbraak van het FIFA-schandaal.