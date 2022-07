Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de laatste uitzending

Met Marijn de Vries, Cian Uijtdebroeks en Jeroen Lenaerts

Talkshow waarin Karl Vannieuwkerke samen met zijn gasten terugblikt op de voorbije Tourdag. Sammy Neyrinck is er opnieuw bij voor reportages uit de buik van het peloton of opmerkelijke verhalen langs het Tourparcours. En natuurlijk kan ook de rubriek 'Touristique' niet ontbreken om een vleugje Frankrijk in de Vlaamse huiskamer te brengen. De gasten zijn Marijn de Vries, Cian Uijtdebroeks en Jeroen Lenaerts.

