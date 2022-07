Topscorer Meesseman en jarige Allemand dirigeren Chicago naar winst

Chicago zag woensdag in Minnesota een einde komen aan een reeksje van 5 zeges op rij, maar die nederlaag had duidelijk geen sporen nagelaten. Op bezoek bij Indiana pikte de regerende kampioen de draad weer op, onder impuls van een uitstekende Emma Meesseman.

De Belgian Cat stuwde haar team naar de overwinning met 20 punten, 6 rebounds en 3 assists. Chicago maakte het verschil vooral in het 3e quarter. Meesseman was met 3 scores de katalysator van een 10-0-tussenspurt en die kloof kreeg de thuisploeg niet meer gedicht.

De jarige Julie Allemand strooide aan het einde van dat 3e quarter nog wat zout in de wonde van haar ex-team door vlak voor de buzzer een verre driepunter binnen te knallen. Allemand was in 20 minuten goed voor 9 punten, 3 rebounds en 2 assists.

Dankzij de zege blijft Chicago de nummer 1 in de WNBA. Eerste achtervolger Las Vegas telt één nederlaag meer dan de titelverdediger.

De volgende opdracht voor de kampioen is pas dinsdag, al moet Emma Meesseman samen met 3 ploegmaats wel al vroeger aan de bak. Zij komen zondag voor eigen publiek in Chicago in actie in de All-Star Game.