De 7e etappe naar La Planche des Belles Filles was geen spek voor de bek van Peter Sagan. Toch wist de Slovaak zich in de kijker te rijden. Waar de meeste renners sterretjes zagen op de loodzware hectometers pakte Sagan doodleuk uit met een wheelie. Een bisnummer, want ook in 2019 vermaakte hij het publiek op de moordende slotklim.