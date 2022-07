Louis Meintjes te voet naar de top van La Planche des Belles Filles: "Mijn derailleur ging in crashmodus"

Meintjes beklom La Planche des Belles Filles al twee keer eerder in de Tour en wist dus wat hij kon verwachten. Maar pech in de slotfase, daar had hij natuurlijk niet op gerekend.

"Ik klom mee met de beteren, het was dus een teleurstelling toen mijn derailleur in de slothectometers in crashmodus ging, wellicht door een gravelsteentje."

"Ik onthoud mijn goed gevoel in de benen. Als ik dit kan aanhouden, ziet het vervolg van de Tour er goed uit."

Meintjes hield op de slotklim als één van de laatste renners stand in het wiel van Tadej Pogacar en de kopmannen van Jumbo-Visma en de Ineos Grenadiers. Ondanks het technisch probleem kwam hij toch nog als zestiende over de finish. In de stand staat Meintjes nu 27e, op 6'05" van Pogacar.

"Uiteraard hoop je om alle hindernissen zonder tijdsverlies te overwinnen, maar al bij al mag ik niet klagen. Ik heb de eerste bergen heelhuids bereikt en voel me uitstekend."

"Bovendien kan ik op een sterke ploeg rekenen om me voorin te positioneren. Zowel Kobe Goossens als ik zitten in een goeie vorm. We hebben dezelfde voorbereiding op deze Ronde van Frankrijk gehad en sinds het begin van deze Tour kan ik op zijn steun rekenen."