Dylan Teuns, terug op La Planche des Belles Filles: "Zet Waalse Pijl boven die zege"

Dylan Teuns won op La Super Planche des Belles Filles, de superlastige grindstrook aan het einde van de col in de Vogezen.

"Het is speciaal dat ik de enige "Super"-winnaar ben, maar daar komt straks misschien verandering in", toonde Teuns zich nuchter zoals altijd.

"Of dit dan de mooiste zege uit mijn carrière is? Dat is een moeilijke vraag. Sinds dit voorjaar zet ik de Waalse Pijl er toch boven."

"Al bleef deze etappe wel superspeciaal, want het was mijn eerste overwinning voor het grote publiek."

En vandaag? Is een bisnummer mogelijk? "Het eerste struikelblok is om in de ontsnapping te geraken", bleef Teuns op de vlakte.