Belgion Lions-sterkhouder Retin Obasohan versiert toptransfer naar Franse kampioen

Obasohan is al enkele jaren een van de draaischijven bij ons nationale basketbalteam. De polyvalente guard (29, 1m88) zal in Frankrijk voor zijn 10e club uitkomen.

Voor Jeruzalem speelde hij eerder al bij Bavi Vilvoorde, Kangoeroes Willebroek, de universiteit van Alabama, het Italiaanse Sidigas Avellino, het Duitse Rockets Gotha, het Amerikaanse G-League-team Northern Arizona Suns, het Duitse Brose Bamberg en het Tsjechische Nymburk.

Met zijn laatste drie clubs was hij in de Champions League aan de slag, met zijn nieuwe club kan hij naar de EuroLeague, het hoogste basketniveau in Europa. Voor de Belgian Lions is dat evenwel minder goed nieuws, want Obasohan zal daardoor minder beschikbaar zijn.

"Retin is een complete combo guard die met zijn fysieke kwaliteiten onze achterljn zal versterken", reageerde zijn nieuwe coach Terence Jonathan Parker, broer van voormalig NBA-ster Tony Parker. "Hij wordt nog elk jaar beter en ik verwacht dat hij ook bij ons nog progressie zal maken."