Wout van Aert blikt vooruit in Vive le Vélo: "De ploeg van Pogacar is niet supersterk, daarop moeten we proberen te spelen"

Met drie voorop, dat was niet helemaal het scenario waarop Wout van Aert gehoopt had. Maar de geletruidrager bleef toch vol doorgaan, om uiteindelijk als eenzame koploper opgepeuzeld te worden. De aanpak van Jumbo-Visma riep dan ook vragen op, maar Van Aert blijft achter het plan staan.

"Ik was één van de grote favorieten voor deze rit en dus zou het voor onze ploeg een heel moeilijke rit geweest zijn om te controleren. Niet alleen om achter een vlucht te rijden, maar ook om in het begin een controleerbare groep te laten wegrijden."

"Dat was bijna onmogelijk en dus kozen we voor het omgekeerde door te proberen mee zijn in de vlucht. We kwamen jammer genoeg maar met drie voorop, maar er was geen weg terug. Als ik mij liet terugzakken, lag de strijd weer open en zaten we weer in een positie waarin we de koers niet konden winnen."

Het trio werd zelfs een duo, toen Jakob Fuglsang het op 66 kilometer van het einde voor bekeken hield. "Fuglsang liet vanaf het begin uitschijnen dat hij niet veel vertrouwen in de vlucht had. Het is een beetje raar dat hij dan toch zo lang gebleven is."

"Toen we aan die heuvelzone kwamen besliste hij om zich te laten uitzakken. Dat

was wel jammer, want hij is een sterke renner en had zeker een bondgenoot

kunnen zijn om het nog langer uit te zingen."

"We hadden te weinig speelruimte en mankracht op zulke wegen om echt een kans te maken. Maar je moet het nog steeds proberen. De kaars van Quinn (Simmons, red.) was iets sneller uit en toen ik alleen kwam te zitten liepen de benen ook snel leeg."

Fuglsang werd uiteindelijk nog knap 23e, op amper 5 seconden van ritwinnaar Tadej Pogacar. Het doet de vraag rijzen: had Van Aert zich ook niet beter laten uitzakken om dan nog voor de zege te sprinten?



"Ik denk dat ik nooit nog de benen zou gehad hebben om voor de overwinning te sprinten. Je ziet ook wie er uiteindelijk wint vandaag en die is moeilijk te kloppen."