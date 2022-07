Wereldspelen: Nog vier medailles erbij: goud voor Gilis, zilver voor acromannen, korfballers en duatleten

clock 23:31

23 uur 31. 20 medailles! De Belgische balans oogt bijzonder fraai in Birmingham. Ons land sluit de Wereldspelen in de VS af met liefst 20 medailles, waarvan 11 gouden. Daarmee bezet ons land de 7e plaats in de medaillestand. Vijf jaar geleden ging de Belgische delegatie met 24 medailles naar huis, maar toen waren daar "slechts" 7 gouden exemplaren bij. .