Wereldspelen: Goud voor duatlete Maurine Ricour na bizarre race met diskwalificaties

clock 19:23 19 uur 23. Klimmers Chloé Caulier en Nicolas Collin bereiken lead-finale. Chloé Caulier en Nicolas Collin hebben geplaatst voor de finale van de lead-competitie in het muurklimmen. Caulier eindigde als achtste in de kwalificaties en bereikte zo de finale, die voor de nacht van zaterdag op zondag (3 uur) op het programma staat. De 25-jarige schaarde zich dus maar nipt bij de 8 gekwalificeerde klimsters voor die finale. De Japanse Natsuki Tanii was de beste in de kwalificaties. Collin behaalde de derde plaats in de kwalificaties achter de Amerikaan Jesse Grupper en de Sloveen Martin Bergant. . Klimmers Chloé Caulier en Nicolas Collin bereiken lead-finale Chloé Caulier en Nicolas Collin hebben geplaatst voor de finale van de lead-competitie in het muurklimmen. Caulier eindigde als achtste in de kwalificaties en bereikte zo de finale, die voor de nacht van zaterdag op zondag (3 uur) op het programma staat. De 25-jarige schaarde zich dus maar nipt bij de 8 gekwalificeerde klimsters voor die finale. De Japanse Natsuki Tanii was de beste in de kwalificaties. Collin behaalde de derde plaats in de kwalificaties achter de Amerikaan Jesse Grupper en de Sloveen Martin Bergant.

clock 18:00 18 uur . Laura Swannet en Lotte Claes werden tijdens de race dus gediskwalificeerd. Claes had zelfs een tijd aan de leiding had gereden. Ze werd samen met het peloton waar nog 8 duatletes in zaten gediskwalificeerd. Dit omwille van een probleem met de markering van het parcours, verklaarde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (COIB). Maurine Ricour volgde de motoren en nam de juiste route. Andere concurrenten hadden deze kans niet en namen dus de verkeerde weg in. . Laura Swannet en Lotte Claes werden tijdens de race dus gediskwalificeerd. Claes had zelfs een tijd aan de leiding had gereden. Ze werd samen met het peloton waar nog 8 duatletes in zaten gediskwalificeerd. Dit omwille van een probleem met de markering van het parcours, verklaarde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (COIB). Maurine Ricour volgde de motoren en nam de juiste route. Andere concurrenten hadden deze kans niet en namen dus de verkeerde weg in.

clock 17:44 17 uur 44. Goud voor Ricour in duatlon. Het blijft geweldig gaan voor de Belgische delegatie op de Wereldspelen. Op de duatlon ging de gouden medaille naar Maurine Ricour. Team Belgium zit zo op dag 9 al aan 9 gouden medailles en 4 bronzen. Ricour deed er uiteindelijk 2 uur 1' 38" over, ze was daarmee 20 seconden sneller dan de Japanse Ai Ueda. Het brons ging naar de Venezolaanse Joselyn Brea Abreu. Heel wat atleten bereikten de finish niet. Met Laura Swannet en Lotte Claes waren er nog 2 Belgische deelneemsters, ze werden gediskwalificeerd. Bij de mannen zijn er later vanavond ook drie deelnemers met Arnaud Dely, kandidaat voor het podium, Angelo Vandecasteele en Vincent Bierinckx. De race start om middernacht (Belgische tijd). . Goud voor Ricour in duatlon Het blijft geweldig gaan voor de Belgische delegatie op de Wereldspelen. Op de duatlon ging de gouden medaille naar Maurine Ricour. Team Belgium zit zo op dag 9 al aan 9 gouden medailles en 4 bronzen.

Ricour deed er uiteindelijk 2 uur 1' 38" over, ze was daarmee 20 seconden sneller dan de Japanse Ai Ueda. Het brons ging naar de Venezolaanse Joselyn Brea Abreu. Heel wat atleten bereikten de finish niet. Met Laura Swannet en Lotte Claes waren er nog 2 Belgische deelneemsters, ze werden gediskwalificeerd. Bij de mannen zijn er later vanavond ook drie deelnemers met Arnaud Dely, kandidaat voor het podium, Angelo Vandecasteele en Vincent Bierinckx. De race start om middernacht (Belgische tijd).

clock 17:42 17 uur 42.

clock 17:30 17 uur 30. Oriëntatieloper Yannick Michiels 20e op middellange afstand. Oriëntatieloper Yannick Michiels is 20e geworden op de middellange afstand. Hij had 40'34" nodig om de aankomst te bereiken. De Noor Kasper Harlem Fosser won in 33'45", voor de Zwitser Matthias Kyburz (33'52") en de Zweed Martin Regborn (34'42"). Op de sprintafstand werd de 30-jarige Michiels vrijdag twaalfde. . Oriëntatieloper Yannick Michiels 20e op middellange afstand Oriëntatieloper Yannick Michiels is 20e geworden op de middellange afstand. Hij had 40'34" nodig om de aankomst te bereiken. De Noor Kasper Harlem Fosser won in 33'45", voor de Zwitser Matthias Kyburz (33'52") en de Zweed Martin Regborn (34'42"). Op de sprintafstand werd de 30-jarige Michiels vrijdag twaalfde.

clock 17:24 17 uur 24. Merckx sneuvelt in halve finales. Driebander Eddy Merckx is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. De nummer zes van de wereld had in zijn halve finale geen schijn van een kans tegen de Nederlander Dick Jaspers, regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. Het werd 40-16 en dus speelt Merckx later vanavond voor de bronzen plak in Birmingham. . Merckx sneuvelt in halve finales Driebander Eddy Merckx is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. De nummer zes van de wereld had in zijn halve finale geen schijn van een kans tegen de Nederlander Dick Jaspers, regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld.

Het werd 40-16 en dus speelt Merckx later vanavond voor de bronzen plak in Birmingham.