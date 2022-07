Wereldspelen: Duatlete Maurine Ricour zorgt voor 9e Belgische gouden medaille

Ricour deed er uiteindelijk 2 uur 1' en 38" over, ze was daarmee 20 seconden sneller dan de Japanse Ai Ueda. Het brons ging naar de Venezolaanse Joselyn Brea Abreu.

17 uur 44. Goud voor Ricour in duatlon. Het blijft geweldig gaan voor de Belgische delegatie op de Wereldspelen. Op de duatlon ging de gouden medaille naar Maurine Ricour. Team Belgium zit zo op dag 9 al aan 9 gouden medailles en 4 bronzen. Ricour deed er uiteindelijk 2 uur 1' en 38" over, ze was daarmee 20 seconden sneller dan de Japanse Ai Ueda. Het brons ging naar de Venezolaanse Joselyn Brea Abreu. Heel wat opgaves in een duidelijk zware duatlon. Met Laura Swannet en Lotte Claes waren er nog 2 Belgische deelneemsters, ze konden de race uiteindelijk niet afwerken. .

clock 17:24

17 uur 24. Merckx sneuvelt in halve finales. Driebander Eddy Merckx is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. De nummer zes van de wereld had in zijn halve finale geen schijn van een kans tegen de Nederlander Dick Jaspers, regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. Het werd 40-16 en dus speelt Merckx later vanavond voor de bronzen plak in Birmingham. .