Succes voor de Belgen: finales voor jiu-jitsu'ers, ook Tinne Gilis plaatst zich voor halve finale

Florian Bayili (-69 kg) kwalificeerde zich voor de finale in het jiu-jitsu na zeges tegen de Panamees Adrian Milord (14-0) en de Fransman Valentin Blumental (6-2) in de groepsfase. Daarna was hij ook te sterk voor de Israëliër Viki Dabush (14-0) in de halve eindstrijd. In de finale treft hij later op de dag, om 1u06 Belgische tijd, Mohamed Alsuwaidi uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Licai Pourtois (-57 kg) won bij de vrouwen in de groepsfase van de Colombiaanse Margarita Campos Obando (14-0) en de Griekse Christina Koutoulaki (10-2). In de halve finales was ze te sterk voor de Deense Rebekka Ziska Dahl (16-4). In de finale, om 0u36, ontmoet Pourtois opnieuw de Griekse Koutoulaki.