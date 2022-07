Petanquester Jessica Meskens raakt niet voorbij kwalificaties precisieschieten

clock 21:56

21 uur 56. Petanquester Jessica Meskens raakt niet voorbij kwalificaties. Petanquester Jessica Meskens is 7e geworden, op 8 deelneemsters, in de kwalificaties van het precisieschieten. Per kwalificatieronde plaatsten twee speelsters zich voor de halve finales. De 23-jarige Meskens haalde in de eerste ronde 24 punten en in de tweede 22. In de eerste ronde waren 32 punten nodig om meteen door te gaan, in de tweede een totaal van 63. Vorige maand veroverde Meskens nog brons op het EK in Torrelavega en in 2019 werd ze op het WK in Almeira eveneens derde. In Birmingham speelt ze woensdag met Nancy Barzin nog het parentoernooi. .