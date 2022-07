Oriëntatieloper Yannick Michiels eindigt net buiten top 10 op de Wereldspelen

clock 17:00

17 uur . Geen medaille voor Yannick Michiels. Yannick Michiels was met veel ambitie naar Birmingham afgezakt. De oriëntatieloper veroverde eerder al een medaille op het EK en het WK sprint. Een medaille op de Wereldspelen ontbrak nog op zijn palmares. Michiels ging tot het uiterste, maar een medaille pakken zat er nooit in. Hij eindigde uiteindelijk als 12de met 15'13". De Australiër Tim Robertson (14'17") was de snelste, voor Martin Regborn en Thomas Krvida. Oriëntatielopen is een loopdiscipline waarbij de 'orienteurs' met behulp van een kaart zo snel mogelijk hun route zoeken tussen verschillende locatiepunten. Daarvoor kijken ze naar de kenmerken en moeilijkheden van het terrein. In het onderdeel sprint dwingen de korte afstanden de lopers om erg snelle beslissingen te nemen. Elke fout kan hierbij fataal zijn. .