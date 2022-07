Etappe nummer 6 in de Tour en opnieuw een huzarenstukje van Wout van Aert, al ontbrak dit keer de kers op de taart. Die was voor Tadej Pogacar, de Sloveen sloeg in Longwy een straffe dubbelslag. Karl Vannieuwkerke praat er in Vive le Vélo over na met analiste Marijn de Vries, ex-ploegleider Marc Sergeant en Tim Van Bael, voorlopig nog een onbekende Vlaming.