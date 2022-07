Brons voor Febe Jooris (17), zilver voor zoon Rik Verbrugghe op EK tijdrijden voor junioren

In een individuele tijdrit over 22 km had de 17-jarige Jooris 48 seconden achterstand op de nieuwe Europese kampioene, de Duitse Justyna Czapla. De Franse Eglantine Rayer werd tweede op 45 seconden.





De Italiaanse Federica Venturelli finishte bijna in dezelfde tijd als de Belgische tijdritkampioene, de honderdsten van een seconde maakten het verschil in het voordeel van Jooris.



Ook de tweede Belgische juniore, Xaydee Van Sinaey, werkte een goeie tijdrit af: de Belgische kampioene cyclocross reed 1'22" trager dan Czapla en was daarmee zevende op 35 deelneemsters.



Ook Jens Verbrugghe kon een medaille wegkapen op het EK U23. De zoon van oud-prof en oud-bondscoach Rik Vebrugghe behaalde zilver.

In de 22 kilometer lange individuele tijdrit ging de Europese titel naar de Luxemburgse junior Mathieu Kockelmann, die 28'06" nodig had voor de opdracht en daarmee 19 seconden sneller deed dan de zeventienjarige Verbrugghe. Die begon pas een jaar geleden met wielrennen, maar won eerder dit seizoen al een wedstrijd op UCI-niveau: de Franse Trophée Centre Morbihan.



Portugal organiseert deze maand niet alleen de Europese jeugdkampioenschappen op de weg, maar ook op de mountainbike én op de wielerpiste.