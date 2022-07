Belgische korfballers zetten ook China opzij, geen kickboksbrons voor Hélène Connart op Wereldspelen

clock 23:55 23 uur 55. Olivier Fortamps naar finale waterskiën. Olivier Fortamps eindigde als 5e in de kwalificaties van het waterskiën (figuren). De beste zes mogen naar de finale op vrijdag. Onze 44-jarige landgenoot behaalde 9.810 punten (6.020 + 3.790). De Oekraïner Danylo Filtsjenko scoorde het best in de kwalificaties met 11.140 punten voor de Amerikaan Adam Pickos (11.040), de Chileen Martin Labra (10.450) en de Tsjech Martin Kolman (10.330). . Olivier Fortamps naar finale waterskiën Olivier Fortamps eindigde als 5e in de kwalificaties van het waterskiën (figuren). De beste zes mogen naar de finale op vrijdag. Onze 44-jarige landgenoot behaalde 9.810 punten (6.020 + 3.790).

clock 22:55 22 uur 55. Geen brons voor Hélène Connart. Hélène Connart is er niet in geslaagd de bronzen medaille in de K1 (categorie tot 60 kg) te winnen. De 33-jarige tweevoudig wereldkampioene uit Bois-de-Lessines verloor de "kleine finale" op punten van de Oekraïense Alina Martynjoek met 2-1 (18-15, 12-12, 14-13). . Geen brons voor Hélène Connart Hélène Connart is er niet in geslaagd de bronzen medaille in de K1 (categorie tot 60 kg) te winnen.

clock 22:41 22 uur 41. Reekshoofd Tinne Gillis squasht zich naar kwartfinales. Tinne Gilis heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het squashtoernooi. In de tweede ronde haalde onze landgenote, de nummer 13 op de wereldranglijst, het in 2 sets van de Canadese Niki Todd: 11-7 en 11-4. In de kwartfinales neemt ze het vrijdag op tegen thuisspeelster Marina Stefanoni (PSA 57). . Reekshoofd Tinne Gillis squasht zich naar kwartfinales Tinne Gilis heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het squashtoernooi. In de tweede ronde haalde onze landgenote, de nummer 13 op de wereldranglijst, het in 2 sets van de Canadese Niki Todd: 11-7 en 11-4.

