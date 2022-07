Belgische korfballers walsen over Duitsland op Wereldspelen, Thomas Bach kijkt toe

clock 20:25

20 uur 25. Belgische korfballers rollen Duitsland op. Onder het toeziend oog van IOC-voorzitter Thomas Bach heeft België zijn korfbaltoernooi geopend met een 26-9-overwinning tegen Duitsland. Bach, een Duitser, maakte tijdens de pauze een praatje met beide landen. België had zijn schaapjes toen al op het droge, want onder meer dankzij een secure Lars Courtens stond er na de 1e helft een 12-3 op het bord. Die comfortabele kloof werd na de pauze nog wat verder uitgediept. Donderdag moeten de Belgische korfballers opnieuw aan de bak. Dan is China de tegenstander. .