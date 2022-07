Belgische korfballers walsen over Duitsland op Wereldspelen, kickbokster Connart naar halve finales

clock 23:13

23 uur 13. Kickbokster Hélène Connart naar halve finales. Hélène Connart heeft zich in de categorie tot 60 kilogram geplaatst voor de halve finales van het kickboksen. De 33-jarige tweevoudige wereldkampioene was in haar kwartfinale te sterk voor een Portugese met 2-1 (12-11, 13-8, 15-21). .