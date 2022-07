Belgische delegatie doet er in één klap 4 gouden medailles bij op de Wereldspelen

Muurklimmer Nicolas Collin heeft België een 8e gouden medaille bezorgd op de Wereldspelen. Collin was in Birmingham de beste in de bouldercompetitie. In de finale was Collin sterker dan twee Japanners.





Voordien was Collin nochtans pas als 6e geëindigd in de kwalificaties, op 11 deelnemers. Hannes Van Duysen eindigde op de 7e plaats in de kwalificaties en werd zo uitgeschakeld.



Leuk detail: Collin mocht in Birmingham pas deelnemen nadat een Iraniër geen visum gekregen had en bovendien mikt de Belg vooral op de difficulty-competitie. "Daarvoor ben ik naar hier gekomen, maar mijn toernooi is natuurlijk na al geslaagd", lacht hij.



"Dat wil niet zeggen dat ik niet alles zal geven. Muurklimmen is mijn leven en dus ben ik maar wat blij twee dagen op rij aan de slag te kunnen."



Bij de vrouwen werd Chloé Caulier 8e op 12 deelneemsters in de kwalificaties. Zij was daarmee eveneens uitgeschakeld.





De Belgische delegatie in Birmingham telt nu 12 medailles: 8 gouden en 4 bronzen. Eerder op de dag was er voor Team Belgium al drie keer goud: twee in het jiujitsu en eentje in acrogym.