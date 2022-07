Door het vertrek van topschutter Tessa Wullaert naar Fortuna Sittard moest Anderlecht op zoek naar nieuwe doelpuntenmakers. De landskampioen kwam uiteindelijk uit bij Allie Thornton, een 24-jarige Amerikaanse uit Dallas.

Thornton was vorig seizoen actief in Frankrijk bij laagvlieger Issy, waar ze amper twee keer scoorde in 22 competitieduels.