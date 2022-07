41 renners hebben Parijs niet: nog drie renners stapten eruit op de slotdag

Ook op de slotdag van de Tour de France vielen er nog opgaves te noteren. Michael Woods, de Canadees van Israel-Premier Tech, leverde een positieve coronatest af. Ook ploegmakker Guillaume Boivin gaf op. Gorka Izagirre had er dan weer geen zin meer in. Dat brengt het totaal op 41 opgevers in deze Tour de France. Een overzicht.