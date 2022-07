Sammy Neyrinck bij oud-Tourbaas Jean-Marie Leblanc: “Vergeet nooit cadeau van Casartelli"

"De eerste Tour die ik in goede banen heb geleid, was die van 1989. En dan heb ik over de driestrijd tussen Delgado, Lemond en Fignon."

Meneer en mevrouw Casartelli kwamen naar me toe met een cadeau. Beeld u eens in: ik was onrechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van hun zoon en ze gaven mij een cadeau.

Naast vreugde, was er ook verdriet. Jean-Marie Leblanc rakelde het meest aangrijpende moment in zijn carrière als Tourbaas op.



"De val van Fabio Casartelli in de afdaling van de Portet-d'Aspet in 1995. Het had alle schijn van een drama", vertelt hij zeer geëmotioneerd. "Hij was al overleden toen we aankwamen in het ziekenhuis. Zijn gezicht was helemaal gebroken. Het was afgrijselijk. Deze herinnering heeft nadien nog meer indruk op mij gemaakt."





"Enkele maanden later hebben we een monument ingehuldigd op de Portet-d'Aspet. Ik zag daar meneer en mevrouw Casartelli met rode ogen. Dat vergeet ik nooit. Ze kwamen naar me toe met een cadeau. Beeld u eens in, ik was onrechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van hun zoon en ze gaven mij een cadeau."



"Sindsdien zeg ik en denk ik dat we niet moeten wanhopen over onze menselijkheid."