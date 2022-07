LIVEBLOG: Morgenmiddag laatste training, speelsters kennen opstelling al tegen IJsland

clock 20:31 20 uur 31. Tison: middenveld of achterin? Charlotte Tison is al bijna 6 jaar Red Flame, maar ze telt nog maar 13 caps. Bij haar club Anderlecht speelt Tison doorgaans op het middenveld, terwijl bondscoach Ives Serneels haar bij de nationale ploeg centraal achterin posteert. Zelf ziet ze die polyvalentie als een voordeel, zo legt de perfect tweetalige Red Flame uit tijdens een persmoment in het hotel van de Belgische selectie in Wigan. . Tison: middenveld of achterin? Charlotte Tison is al bijna 6 jaar Red Flame, maar ze telt nog maar 13 caps.



clock 20:30 20 uur 30. De keuze is aan de coach. Hij weet ook dat als er iets gebeurt op het middenveld, ik een optie ben. Ik zie mijn polyvalentie zeker als een positief punt. Charlotte Tison. De keuze is aan de coach. Hij weet ook dat als er iets gebeurt op het middenveld, ik een optie ben. Ik zie mijn polyvalentie zeker als een positief punt. Charlotte Tison

clock 20:29 20 uur 29. Opstelling bekend. Sinds donderdag kennen de Flames de opstelling voor de eerste match. "Het is belangrijk, denk ik, als starter dat je dat weet. Maar uiteindelijk moet iedereen altijd klaar zijn", verklapt Tison niet dat zij erbij is of niet. . Opstelling bekend Sinds donderdag kennen de Flames de opstelling voor de eerste match. "Het is belangrijk, denk ik, als starter dat je dat weet. Maar uiteindelijk moet iedereen altijd klaar zijn", verklapt Tison niet dat zij erbij is of niet.

clock 20:28 20 uur 28. "Alleen maar meer goesting". Zondag komen de Red Flames als een van de laatste teams dit EK eindelijk een eerste keer in actie. "Iedereen zit vol spanning te wachten op die eerste wedstrijd. We kijken er allemaal naar uit, zeker nu we de wedstrijden van de andere ploegen kunnen volgen. Dat geeft alleen maar meer "goesting" om er zelf aan te beginnen", zegt Charlotte Tison. "We mogen IJsland niet onderschatten. Maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan", onderstreept de Red Flame. "De fouten die we in de voorbereiding hebben gemaakt, mogen we niet maken op het EK, want die zullen we dan cash betalen." In de oefenmatch vooraf begonnen de Flames vaak te slap. "Dat was inderdaad een werkpunt, daar trainen we hier op. We weten dat het op het EK vanaf de eerste minuut of vanaf de eerste seconde moet zijn." . "Alleen maar meer goesting" Zondag komen de Red Flames als een van de laatste teams dit EK eindelijk een eerste keer in actie. "Iedereen zit vol spanning te wachten op die eerste wedstrijd. We kijken er allemaal naar uit, zeker nu we de wedstrijden van de andere ploegen kunnen volgen. Dat geeft alleen maar meer "goesting" om er zelf aan te beginnen", zegt Charlotte Tison.



clock 20:23 20 uur 23. Charlotte Tison: "Op het EK zal het vanaf de eerste seconde moeten zijn". Charlotte Tison: "Op het EK zal het vanaf de eerste seconde moeten zijn"

clock 13:50 13 uur 50. Derde training zit erop. Voor de Red Flames stond vrijdag in het oefencomplex van Wigan Athletic een derde training op het programma in aanloop naar hun openingswedstrijd op het EK tegen IJsland. Alle 25 internationals, reserven Jill Janssens en Lenie Onzia incluis, tekenden present bij de start omstreeks 12 uur onze tijd. Net zoals de voorbije dagen stelde de voetbalbond alleen het eerste kwartier open voor de pers. De Flames warmden onder een bewolkte hemel op met een aantal stretch- en sprintsessies. Aansluitend stonden de eerste oefeningen met de bal op het programma. Vrijdagavond om 18 uur staan in het hotel van de Belgische selectie persbabbels op het programma met Julie Biesmans, Marie Minnaert en Charlotte Tison. Zaterdag staat voor de Belgische ploeg om 12.30 uur een laatste training in Wigan op het menu alvorens de Flames zondag hun EK openen tegen IJsland. Die wedstrijd start om 18 uur Belgische tijd in het Manchester City Academy Stadium. Tegenstander IJsland traint zaterdag in tegenstelling tot de Belgen wel in het stadion waar de wedstrijd zal plaatsvinden. . Derde training zit erop Voor de Red Flames stond vrijdag in het oefencomplex van Wigan Athletic een derde training op het programma in aanloop naar hun openingswedstrijd op het EK tegen IJsland. Alle 25 internationals, reserven Jill Janssens en Lenie Onzia incluis, tekenden present bij de start omstreeks 12 uur onze tijd.



clock 19:24 19 uur 24. Sari Kees: "Verliezen is uit den boze". Sari Kees: "Verliezen is uit den boze"

clock 19:09 19 uur 09. Tysiak of Kees in de verdediging? . Amber Tysiak en Sari Kees lijken onder mekaar uit te zullen maken wie naast Laura De Neve centraal in de verdediging mag postvatten. "Ik denk wel dat ik mij heb bewezen", zegt de 21-jarige Kees. "Natuurlijk hoop ik nu op speelminuten op dit EK. Als de coach me een kans geeft, dan zal ik die zeker grijpen." . Tysiak of Kees in de verdediging? Amber Tysiak en Sari Kees lijken onder mekaar uit te zullen maken wie naast Laura De Neve centraal in de verdediging mag postvatten. "Ik denk wel dat ik mij heb bewezen", zegt de 21-jarige Kees. "Natuurlijk hoop ik nu op speelminuten op dit EK. Als de coach me een kans geeft, dan zal ik die zeker grijpen."



clock 19:02 19 uur 02. Op training laten we heel mooie dingen zien, maar in de wedstrijden komt het er niet altijd uit. Sari Kees. Op training laten we heel mooie dingen zien, maar in de wedstrijden komt het er niet altijd uit. Sari Kees

clock 19:02 19 uur 02. Sari Kees: "Verliezen is uit den boze. Na de eerste training op Engelse bodem sprak Red Flame Sari Kees met onze reporter ter plaatse. Ook voor haar mag het EK snel beginnen. "We zijn er klaar voor", zegt de speelster van OH Leuven. "Verliezen tegen IJsland is uit den boze. Als we niet winnen, dan maken we het onszelf heel moeilijk." Op het vorige EK was Kees er nog niet bij. "Ik heb het er nog niet echt met de anderen over gehad, maar ik hoor dat het prachtig is om een EK te spelen. Ik ben er heel benieuwd naar." . Sari Kees: "Verliezen is uit den boze Na de eerste training op Engelse bodem sprak Red Flame Sari Kees met onze reporter ter plaatse. Ook voor haar mag het EK snel beginnen. "We zijn er klaar voor", zegt de speelster van OH Leuven.

clock 13:47 13 uur 47. Iedereen traint mee. De Red Flames hebben donderdagmiddag allemaal present getekend op de tweede training in Wigan in aanloop naar hun EK-debuut zondag tegen IJsland. Net zoals woensdag stelde de Belgische voetbalbond alleen het eerste kwartier open voor de media. Na de opwarming gingen de 25 speelsters aan de slag met de bal en deden passoefeningen. Invalsters Jill Janssens en Lenie Onzia horen voorlopig nog bij de kern. Janssens is de eerste vervangster van Laura Deloose mocht die toch nog afhaken met haar enkelprobleem. De verdedigster lijkt wel fit en trainde donderdag gewoon mee. . Iedereen traint mee De Red Flames hebben donderdagmiddag allemaal present getekend op de tweede training in Wigan in aanloop naar hun EK-debuut zondag tegen IJsland.



clock 10:05 10 uur 05. EK voetbal 2022 vrouwen Leuven opent dit weekend fandorp om Red Flames aan te moedigen tijdens EK

clock 09:49 09 uur 49. Training om 12.30 uur. De Red Flames hebben gisteren een eerste keer getraind op Engelse bodem. Vandaag staat om 12.30 uur Belgische opnieuw een training op het programma. Om 18.00 uur onze tijd maken de Belgische vrouwen even tijd voor de media. We volgen het belangrijkste nieuws uit het basiskamp van de Flames in Wigan hier uiteraard op de voet. . Training om 12.30 uur De Red Flames hebben gisteren een eerste keer getraind op Engelse bodem. Vandaag staat om 12.30 uur Belgische opnieuw een training op het programma.



clock 20:03 20 uur 03. Eerste training in Wigan. De Red Flames hebben woensdagavond een eerste keer getraind op Engelse bodem in aanloop naar hun eerste groepswedstrijd op het EK, zondag tegen IJsland. Op een oefenterrein van tweedeklasser Wigan Athletic namen alle 25 meegereisde speelsters, bij wie ook reserven Jill Janssens en Leni Onzia, deel aan een training waarvan alleen het eerste kwartier open was voor de verzamelde pers. Vooraf stond achter de naam verdedigster Laura Deloose een vraagteken. Zij kreeg in de laatste oefenwedstrijd tegen Luxemburg een tik tegen haar enkel. Volgens bondscoach Ives Serneels verwacht de medische staf dat ze fit geraakt voor het EK. Mocht ze toch afhaken, dan houdt Jill Janssens zich klaar. Woensdag deed Deloose alvast gewoon mee met de lichte bal- en loopoefeningen die de speelsters in het begin van de training afwerkten in het bewolkte en winderige Wigan, waar de Belgen hun basiskamp hebben. Morgen om 12.30 uur Belgische tijd trainen de Red Flames een tweede keer. Hun eerste wedstrijd staat zondag om 18 uur in Etihad Academy Stadium in Manchester op het programma. . Eerste training in Wigan De Red Flames hebben woensdagavond een eerste keer getraind op Engelse bodem in aanloop naar hun eerste groepswedstrijd op het EK, zondag tegen IJsland.



