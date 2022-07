LIVEBLOG: Alle Red Flames tekenen present op trainingsveld, straks persbabbel

clock 13:47 13 uur 47. Iedereen traint mee. De Red Flames hebben donderdagmiddag allemaal present getekend op de tweede training in Wigan in aanloop naar hun EK-debuut zondag tegen IJsland. Net zoals woensdag stelde de Belgische voetbalbond alleen het eerste kwartier open voor de media. Na de opwarming gingen de 25 speelsters aan de slag met de bal en deden passoefeningen. Invalsters Jill Janssens en Lenie Onzia horen voorlopig nog bij de kern. Janssens is de eerste vervangster van Laura Deloose mocht die toch nog afhaken met haar enkelprobleem. De verdedigster lijkt wel fit en trainde donderdag gewoon mee. . Iedereen traint mee De Red Flames hebben donderdagmiddag allemaal present getekend op de tweede training in Wigan in aanloop naar hun EK-debuut zondag tegen IJsland.



EK voetbal 2022 vrouwen Leuven opent dit weekend fandorp om Red Flames aan te moedigen tijdens EK

Training om 12.30 uur. De Red Flames hebben gisteren een eerste keer getraind op Engelse bodem. Vandaag staat om 12.30 uur Belgische opnieuw een training op het programma. Om 18.00 uur onze tijd maken de Belgische vrouwen even tijd voor de media. We volgen het belangrijkste nieuws uit het basiskamp van de Flames in Wigan hier uiteraard op de voet.



Om 18.00 uur onze tijd maken de Belgische vrouwen even tijd voor de media. We volgen het belangrijkste nieuws uit het basiskamp van de Flames in Wigan hier uiteraard op de voet.

Eerste training in Wigan. De Red Flames hebben woensdagavond een eerste keer getraind op Engelse bodem in aanloop naar hun eerste groepswedstrijd op het EK, zondag tegen IJsland. Op een oefenterrein van tweedeklasser Wigan Athletic namen alle 25 meegereisde speelsters, bij wie ook reserven Jill Janssens en Leni Onzia, deel aan een training waarvan alleen het eerste kwartier open was voor de verzamelde pers. Vooraf stond achter de naam verdedigster Laura Deloose een vraagteken. Zij kreeg in de laatste oefenwedstrijd tegen Luxemburg een tik tegen haar enkel. Volgens bondscoach Ives Serneels verwacht de medische staf dat ze fit geraakt voor het EK. Mocht ze toch afhaken, dan houdt Jill Janssens zich klaar. Woensdag deed Deloose alvast gewoon mee met de lichte bal- en loopoefeningen die de speelsters in het begin van de training afwerkten in het bewolkte en winderige Wigan, waar de Belgen hun basiskamp hebben. Morgen om 12.30 uur Belgische tijd trainen de Red Flames een tweede keer. Hun eerste wedstrijd staat zondag om 18 uur in Etihad Academy Stadium in Manchester op het programma.



We hebben de ambitie om de eerste ronde te overleven. We weten ook wel dat het een heel stevige poule is maar we kunnen winnen van die landen. Frankrijk is misschien iets moeilijker maar op een EK weet je nooit. Julie Biesmans.

