De lessen van de Côte du Cap Blanc-Nez: "Toedeledokie!" en "Dit gaat ooit mis bij UAE"

De Côte du Cap Blanc-Nez, een niemendalletje van 900 meter aan 7,5 procent. Geen scherprechter zoals Alpe d'Huez of Hautacam dat (normaal) zullen zijn, maar de bult aan de Opaalkust is nu al een van de hoogtepunten van deze Tour. Wat heeft de helling ons naast de krachttoer van Wout van Aert dan nog geleerd?

Dat Jumbo-Visma er zijn duivels zou ontbinden, stond eigenlijk in de sterren geschreven. In een ideale wereld wilden de Nederlanders met kopstukken Wout van Aert, Primoz Roglic én Jonas Vingegaard over de top denderen, maar Van Aert was hors catégorie en denderde in zijn eentje naar Calais. Net voor de top duldde Van Aert ploegmaat Vingegaard en Adam Yates (Ineos Grenadiers) nog in zijn achterzak, maar met een ultieme zweepslag stonden ook zij aan de grond genageld. Na de eerste emoties rond de triomf van Van Aert werd er veelal geopperd of het niet verstandiger was geweest om - vanuit het standpunt van Van Aert en Jumbo-Visma - te wachten en Vingegaard (en Yates) mee te sleuren naar Calais.

Wachten op Jonas Vingegaard? Ik denk dat Wout van Aert dacht: ik moet nog genoeg babysitten in deze Tour, toedeledokie! Thijs Zonneveld

"Dat zou minder mooi geweest zijn voor de geschiedenis", lachte Thijs Zonneveld (AD) gisteren in de podcast van In Het Wiel. "Al hoefde het niet. Met Vingegaard en Yates zou Van Aert het ook wel gehaald hebben." "Ik denk dat Van Aert geen risico wilde nemen. Hij dacht: "Ik heb nog zoveel overschot en zij kunnen niet mee. De groeten!"" "Hij wist ook niet wie er nog na de bocht zat. Voor hetzelfde geld rolde Mathieu van der Poel iedereen op en heb je spijt dat je gewacht hebt." "Morgen (vandaag) moet hij waarschijnlijk wel wachten. Ik denk dat hij dacht: ik moet nog genoeg babysitten in deze Tour, toedeledokie!" "Als je zoveel goeie renners in je ploeg hebt, dan moet je hen af en toe allemaal iets geven." "Zo cijfert Christophe Laporte zich ook weg omdat hij dit voorjaar die eerste rit in Parijs-Nice "kreeg". Het is geven en nemen."

"Wordt Roglic versus Vingegaard ook zichtbaar op La Planche des Belles Filles?"

Bondgenoten zoek je soms dus ook beter in je eigen team. Als Wout van Aert zich straks op de kasseien moet opofferen, dan zal dat met iets minder tegenzin zijn dan wanneer hij gisteren niet gewonnen had, denken we. Bovendien: de hiërarchie binnen Jumbo-Visma lijkt nog altijd intact. Mocht Jonas Vingegaard de tijdrit van Wout van Aert van a tot z beleefd hebben, dan zou hij ook op ploegmakker Primoz Roglic tijd genomen hebben. Dat zou ook consequenties gehad kunnen hebben op de interne en onderlinge verstandhouding. Over Roglic gesproken. De Sloveen zat niet op de eerste rij bij de ontploffing. "In principe ga je er toch vanuit dat Roglic explosiever is dan Vingegaard, die er wel zat", vertelde Sven Nys in onze podcast. "Maar dat was niet zichtbaar. Het kan een momentopname zijn, maar als het een verlengstuk is van de Dauphiné, dan zal het ook zichtbaar zijn op La Planche des Belles Filles." Thijs Zonneveld: "Roglic zat te ver bij het opdraaien. Hij moest terrein goedmaken en dat moest hij bekopen. Hij moest het gat dichten terwijl Tiesj Benoot al vol aan het versnellen was. Dat is lastig."

Jonas Vingegaard klampt aan, Primoz Roglic is daar al gelost.

"Ik snap niet dat UAE met al dat geld zo'n risico neemt"

Primoz Roglic zat te ver, maar dat kan zeker ook over Tadej Pogacar gezegd worden. De topfavoriet kwam te laat met zijn inhaalbeweging, ook al reed uiteindelijk enkel Wout van Aert sneller de beklimming op. "Ik trek er weinig conclusies uit", oordeelt Sven Nys. "Hij fietste niet rond met de intentie om die rit te winnen. Hij is misschien wel wakkergeschud door Vingegaard, maar uiteindelijk is er niets gebeurd." "Pogacar is zelf héél goed", analyseert Thijs Zonneveld. "Het is onwijs knap dat hij zichzelf zo goed voorin houdt. Zoals ik zeg: zichzelf." "Hij is helemaal alleen, hij is in zijn eentje een ploeg in de eerste week. Voor de tweede en derde week hebben ze met Rafal Majka en Marc Soler goeie renners, maar daar heeft Pogacar nu niets aan." "En dat terwijl UAE zoveel geld heeft. Het is alsof ze allemaal linksbuitens hebben. Ze zouden veel meer hebben aan een type zoals Nathan Van Hooydonck." "UAE neemt een risico. Hij moet het helemaal alleen opknappen, ook op de kasseien. Dat je dat risico neemt met zoveel geld... Ik snap het niet. Dit gaat ooit mis. Het is an accident waiting to happen."