Thomas Detry schiet slecht uit de startblokken in Schotland

21 uur 41. Slechte start van Detry. Met een eerste ronde van 73 slagen, drie over par, is Thomas Detry niet verder geraakt dan een gedeelde 89e plaats na dag 1 in Schotland. Detry, die vorig jaar in een play-off zijn meerdere moest erkennen in de Zuid-Koreaan Lee Min-woo, putte op zijn vierde hole een birdie weg. Op zijn volgende elf holes moest hij echter drie bogeys en een dubbele bogey incasseren, waarna hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van drie over par telt Detry in de tussenstand twaalf slagen meer dan Cameron Tringale die een foutloos parcours liep van 61 slagen, negen onder par. .